Ünlü Ressam Cemal Akyıldız’ın belgeselini ödüllü yönetmen Mehmet Özgür Candan çekti

Türkiye'nin en ünlü gravür sanatçısı 70 yıllık arşivini Babiâli'de bırakarak 88 yaşında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ressam Cemal Akyıldız'ın hayatı belgesel ve kısa film oldu.

Ünlü Ressam Cemal Akyıldız'ın hayatı İngiltere'den gelen ödüllü yönetmen Mehmet Özgür Candan tarafından çekildi. Ünlü ressamın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen 'Bab-i Ali 'nin Son Çınarı; Ressam Cemal' belgeseli büyük beğeni topladı.

Ünlü yönetmen Cemal Akyıldız'ın Belgeselinin senearyosunu da gelini Nermin Akyıldız yazdı. Akyıldız, "Cemal Akyıldız'ın Türkiye'nin büyük değeriydi. Bu kısa film Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenmiştir. Karnenizin üzerindeki Atatürk resmini çizen ressamın İlk İstanbul'a gelişi ve sanat eserlerini yapmasını hayatını belgesel olarak yazdık. Bu belgeseli çekmek için Ödüllü yönetmen Mehmet Özgür Candan İngiltere'den gelip "Bab-i Ali 'nin Son Çınarı; Ressam Cemal ' belgeseline imzasını attı" dedi.