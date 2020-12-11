Eskişehir'de toplu taşıma araçlarında 'HES kodu' uygulaması

VATANDAŞLAR MEMNUN

Tramvay durağına gelen Nezahat Yılmaz, HES kodu eşleştirmesini hemen yaptırdıklarını ifade ederek, "Problem olmasın diye duyduğumuz gibi hemen yaptırdık. Kurallara uymak zorundayız" dedi.

Cep telefonu ile eşleştirme yapmaya çalışan Özlem Maraşlı, ise "HES kodumu şu an telefonumdan eşleştirdim. Hep evde olduğum için toplu taşıma kullanmıyorum. Memlekete gideceğim için bugün kullanma gereği duydum" diye konuştu.

HES kodunun daha 10 gün daha süresinin olduğunu ancak eşleştirme yapamadığı belirten Zeynep Yurtaydın da "Eşleştirme yapıyordum olmadı. HES kodumun süresinin 10 günü vardı normalde. Tekrar HES kodu almam gerekecek" dedi.

Eşleştirme işlemi için vatandaşların aralık ayı sonuna kadar hafta içi mesai saatleri içinde ALO 153'ü arayarak destek alabileceklerini ifade eden yetkililer, www.eskisehir.bel.tr üzerinden de işlemin kısa sürede yapılabildiğini belirtti.