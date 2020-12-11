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'den yargılanan eski tuğgeneralin cezası belli oldu

Eski Tuğgenaral  Muzafer Sönmez, 'den yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Giriş Tarihi: 11.12.2020 14:39 ABONE OL
FETÖ'den yargılanan eski tuğgeneralin cezası belli oldu

Eski Hakkari Dağ ve Komando Tugayı Komutanlığı yapan Tuğgeneral Muzaffer Sönmez, FETÖ'den yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında eski Tuğgeneral Sönmez'in örgütle bağlantısını tespit etti.

Sönmez hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açıldı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Sönmez'i "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, tutuksuz yargılanan Sönmez'in tutuklanmasına karar verildi.

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FETÖ'den yargılanan eski tuğgeneralin cezası belli oldu
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