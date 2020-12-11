HDP’li vekilden çirkin provokasyon

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, bakanlıkların 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurul salonunda terör propagandası yaparak, çalışmaları provoke etti. Milletin bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu'nda ırkçı söylemleriyle çalışmaları baltalayan HDP'li Öcalan, İmralı'da yatan teröristbaşına işaret ederek soyadıyla gurur duyduğunu belirtip, "Gurur duyuyorum. Bunu çok iyi bilin. Bu soyadla yaşamaya devam edeceğim" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise HDP'li Öcalan'a "Milleti tahrik etmek istiyorsunuz. Bu ülkede Türk- Kürt ayrımı yaparak milleti bölüyorsunuz" dedi. Çirkin provokasyona AK Partili vekiller sert tepki gösterirken CHP ise şaşırtmadı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Gurur duyabilirler, tartışmanın tarafı değiliz" diyerek, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'li vekile destek verdi. ANKARA