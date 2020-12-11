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Hakkâri'de

başkanlığındaki İçişleri Bakanlığı heyeti, İstihbarat Bakanlığı ile Sınır Güvenliği Toplantısı gerçekleştirmek üzere Hakkari'ye geldi.

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Giriş Tarihi: 11.12.2020 09:23 ABONE OL
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Hakkâri'de

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, akşam saatlerinde uçakla Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalanı'na iniş yaptı. İçişleri Bakanlığı heyetini Hakkâri Valisi İdris Akbıyık karşıladı.

Heyet daha sonra kara yoluyla Yüksekova'ya bağlı Esendere beldesine hareket etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce başkanlığındaki Türk heyeti ile İran İstihbarat Bakanlığı Güvenlik ve Terörle Mücadele Bakan Yardımcısı Sayın Mohammad Rafat başkanlığındaki İran heyeti arasında Esendere Sınır Kapısı'nda Sınır Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.

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İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Hakkâri'de
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