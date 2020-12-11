İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Hakkâri'de

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, akşam saatlerinde uçakla Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalanı'na iniş yaptı. İçişleri Bakanlığı heyetini Hakkâri Valisi İdris Akbıyık karşıladı.
Heyet daha sonra kara yoluyla Yüksekova'ya bağlı Esendere beldesine hareket etti.
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce başkanlığındaki Türk heyeti ile İran İstihbarat Bakanlığı Güvenlik ve Terörle Mücadele Bakan Yardımcısı Sayın Mohammad Rafat başkanlığındaki İran heyeti arasında Esendere Sınır Kapısı'nda Sınır Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.