Özer Çiller yoğun bakım servisinden çıktı!

Evde geçirdiği kaza sonucu omurunda meydana gelen yaralanma nedeniyle hastanede iki ameliyat geçiren Türkiye'nin eski başbakanlarından Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller yoğun bakım ünitesinden çıkıp normal odaya alındı. Çiller'in ameliyatlar sonrası tedavisinin devam ettiği belirtildi.



Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek, Özer Uçuran Çiller'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada :"20 Kasım 2020 tarihinde iki omurga kırığı nedeniyle hastanemize başvuran Özer Uçuran Çiller'in omurga kırıklarına Omurga Sağlığı Merkezi ekibimiz tarafından ameliyat ile çimentolama işlemi yapıldı. Ameliyat sonrası gelişen akciğer enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen hastamız, enfeksiyonu kontrol altına alındıktan sonra hasta katına çıkartıldı. Göğüs solunum terapisinin yanı sıra ortopedik rehabilitasyon süreci devam eden hastamızın genel durumu iyidir. Kısa bir süre daha devamı beklenen rehabilitasyon sonrasında taburcu etmeyi planlıyoruz." Dedi.