Son dakika: Adalet Bakanlığı FETÖ’nün mahrem yapılanmasına darbe

Ankara merkezli 10 ilde FETÖ'nün Adalet Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

Ankara il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün Adalet Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik, aralarında infaz koruma memuru, cezaevi katibi ve farklı birimlerde görevli olarak çalışan 19 aktif 14 ihraç olan 33 şüpheli hakkında yakalanması için çalışma başlattı.

Ankar'da 16şüphelinin adreslerini belirleyen ekipler, eş zamanlı düzenledikleri operasyonla zanlıları gözaltına aldı.

10 ilde eş zamanlı gerçekleşen operasyonlarda da 29 zanlı yakalanlanırken 4 kişininde yakalama çalışması devam ediyor.