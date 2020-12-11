Son dakika haberleri: Bir whatsapp cinayeti daha! Barıştığı eşini böyle öldürdü

Son dakika... İzmir'de, kafede çalışan bir çocuk annesi Fulya Öztürk'ün (35), daha önce boşandığı kocası Hasan Ozan Baştosun (31) tarafından öldürüldü. Öztürk'ün katledildiği cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı. Çiftin, aralarındaki geçimsizlik nedeniyle bir süre önce boşandığı, daha sonra ise tekrar birlikte yaşamaya başladıkları belirlendi. Öldürdüğü eşinin otomobiliyle kaçan ancak kısa sürede yakalanan Baştosun'un ifadesinde, "Çalıştığı pastanedeki bir kişiyle Whatsapp'tan yazışmalarını gördüm. Öfkelendim. İşyerine gidip ateş ettim. Pişmanım" dediği öğrenildi.