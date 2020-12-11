Son dakika... Kritik araştırma sonuçlandı: Z kuşağı 15 milyonluk seçmen gücüne ulaşıyor

'SIKILMADAN VERİMLİ OLMAK' İSTİYORLAR

Yeni milenyumla birlikte internetin, teknolojinin, dijitalleşmenin hayatımıza ayrılmamacasına dâhil olduğu bir döneme girdik. Z Kuşağı başta olmak üzere neredeyse bütün kuşaklar artık her işi, telefon ve tabletlerle görüyor. İnterneti en çok kullanansa Y ve Z Kuşağı. Z Kuşağı'nın en yaşlı üyesi bile şu anda 23 yaşında, yani yasal olarak seçme hakkı var. Y Kuşağı'nın ise hem seçme hem seçilme hakkı var.

2025'te erişilecek toplam 40 milyonluk seçmen sayısının reklamcılık deyimiyle tüm arz-talep dengelerini değiştirebileceği aşikâr. Bu kitlenin taleplerine karşılık verebilmek için onları tanımak, anlamak şart. Malum, hız çağındayız, bu dönemde dünyaya gelenler de her konuda hızlı, girişken ve öz güvenli.

Hayattan temel beklentileri de sıkılmamak ve verimli olabilmek. Araştırmaya göre Z Kuşağı mensupları çalışma saatleri açısından esnek, bol kazançlı, yeteneklerini sergileyebilecekleri ve saygı duyulan bir meslek icra etmek istiyorlar. Değişkenliğe açık olan ve bağımlılığı olmayan bu gençler hem siyasette hem de hayatın her alanında 'holigan ruhlu' değiller. Yani körü körüne savundukları bir ideolojileri yok. 'Network'te kalma sürelerine bakılınca da bilgiye ne kadar hızlı eriştiklerine hayret etmemek gerek.

HAYVAN HAKLARI KONUSUNDA HASSASLAR

Daha kırılgan olan bu nesil hayvanlara, doğaya karşı da oldukça hassas. Bu nedenle Z Kuşağı'na yönelik politika üreten partilerin, hayvan haklarıyla ilgili bir projesinin olması bu kuşağın üyelerinin öncelikli beklentilerinden biri.

Geçmiş nesillerin sokaklarda saklambaç oynayınca, balkonlardan annelerin sarkıttığı sepetlerden ekmek arası yiyecek yiyince ya da geçtiğimiz günlerde ölen Diego Maradona'nın maçlarını izleyince duydukları memnuniyet neyse yalnızca Z Kuşağı da değil, Y Kuşağı dâhil genç nesillerde, hayvanlara ve doğaya özen gösterilmesinin yarattığı memnuniyet de o.

Zeki Çetin'in akademik araştırması gösteriyor ki, şefkat ve anlayışla ellerinden tutulan, önleri açılan gençler; hem politikada hem de sosyal hayatta sağlam zeminler inşa edilebilirler. Talepleri anlaşılsın istenen bu gençlere siyasette de yer vermek oldukça yararlı sonuçlar doğuracaktır.

Burada tecrübeli nesillerle genç nesillerinin güçlerinin harmanlanması ihtiyacı devreye giriyor. Vakit geçmişin geleneksel ruhu ile geleceğin ışığını harmanlama vakti... Yeni akademik araştırmalar ışığında farklı kuşakların güçlerini; sevgi, anlayış ve sinerjiyle harmanlayarak milenyumun politik masalını yazmak mümkün.