Son dakika! O ilçede vaka sayıları sıfırlandı! Kaymakam'dan talimat gelmişti...

'SİGARA KONUSUNDA BUGÜNE KADAR CEZA YAZMADIK'

Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, 12 Kasım'da ulusal bazda sigara yasağı geldiğini ifade ederek, "Denetimler sonucunda gördük ki vatandaşımız birebir bu sigara yasağına uydu. Biz sigara konusunda bugüne kadar ceza yazmadık. Bu anlamda vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Biz ne kadar sıkı denetlediysek onlar da bu kurala uydular. Bu vesileyle günlük 2- 3 paket sigara içen vatandaşımız yarım pakete kadar sigara içme seviyesini düşürdü. Bu anlamda da bir artısı oldu ilçemize. Gerek sigara yasağı olsun gerekse diğer almış olduğumuz yerel ve ulusal bazda bütün önlemlere birebir uydular. Temizlik, maske ve mesafe kuralına çok ciddi anlamda uyuldu. Kalabalık ortamlar oluşturmadılar. Hem kamu görevlileri hem de vatandaş bu işte birebir mücadele ettik. Çok şükür sonuç aldık. Bir tebrik de filyasyon ve hastane ekibimize ediyorum. Onlar da gerçekten bu işin yaklaşık bir yıldır yükünü çekiyorlar. Özel hayatlarını bir kenara bıraktılar. Bu işle mücadele ediyorlar. Bizim bir ayağımız da onlar" diye konuştu.