SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk kez açıkladı! 11 Aralık koronavirüs tablosu ve toplam vaka sayısı...

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 11 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 11 Aralık koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...
11 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ
TEST SAYISI: 208.873
VAKA SAYISI: 32.106
HASTA SAYISI: 5.607
VEFAT SAYISI: 226
İYİLEŞEN SAYISI: 5.516
TOPLAM VAKA SAYISI: 1.780.673
AĞIR HASTA SAYISININ ARTIŞ HIZI DURAĞANA YAKLAŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 5.607 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Bu hepimizin ortak sorumluluğu.
DÜNKÜ VERİLER
TEST SAYISI: 206.202
VAKA SAYISI: 30.424
HASTA SAYISI: 5.918
VEFAT SAYISI: 220
İYİLEŞEN SAYISI: 5.232
TOPLAM VAKA SAYISI: 1.748.657
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:
Bugün tespit edilen 5918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık. Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor. Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız. Birlikte mücadele edelim.