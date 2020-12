FETÖ’cülere asla fırsat vermeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinde aralarında SABAH Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in de bulunduğu gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan SABAH Haber Koordinatörü Abdurahman Şimşek'in "Haftaya 17 Aralık'ın yıldönümü. Bu yargı ve polis darbesi doğrudan size yönelikti. FETÖ ile mücadelede gelinen noktayı bize özetleyebilir misiniz?" sorusuna şu cevabı verdi:

Biz şu anda FETÖ ile mücadelede, yoğun bir şekilde, emniyet içinde, silahlı kuvvetlerimizin içinde, jandarmanın içinde bu terör örgütüyle alakalı neyi, kimi bulursak gereğini yapıyoruz. En son biliyorsunuz 300 civarında yakalandı, alındı. Yine alınmaya devam edecek. Yani biz kimsenin bu terör örgütüyle ilgili ağlamasına, sızlamasına bakamayız ve bu konuda acıma düşünemeyiz. Niye? Çünkü bizim için PKK terör örgütü neyse diğerleri de aynıdır. Bu noktada da görevimiz anında müdahaledir ve bu müdahalemizi de yapacağız. Çünkü bu millet bunlardan çok çekti. Bunlara asla fırsat vermeyeceğiz.

MACRON BİR SİYASET ACEMİSİ

(Fransa'nın Dağlık Karabağ'la ilgili skandal tanıma kararına dair)

Minsk Üçlüsü içerisinde dönem başkanlığını yürüten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Dağlık Karabağ'daki sürece olumlu bir katkısı maalesef hiç olmadı. Ne yazık ki Fransa'nın Cumhurbaşkanı hakikaten acemice tavırlar içerisinde. Acemice attığı adımlar sebebiyle her şeyi birbirine kattı. Bakıyorsunuz, Lübnan'da her taraf yanmış yıkılmış, Macron Lübnan'a oradan talimatlar veriyor, oradan iş çıkarmaya çalışıyor. Hep durumdan vazife çıkarma gibi bir gayret içerisinde. Ne oldu? Halk Lübnan'dan bunu adeta kovdu. Aynı şeyi darbeci Hafter'in yanında yer almak suretiyle Libya'da yaptı. Bir Berlin Konferansı yaşandı. Darbeci Hafter'i BM tanımıyor ama sen onun yanında yer alıyorsun. Sen demokrasiden yana mısın, darbelerden yana mısın? Meşruiyeti olan Serrac'ın yanında yer alman lazım. Ama yer almadı. Orada durumdan vazife çıkararak bizimle dalaşmaya başladı. Orada sivil gemimize saldırma ve bir suç isnat etme yoluna gitti. Oradan ben nasıl Türkiye'ye bir çamur atarım hesabı yaptı. Her şey ortaya konuldu, açıklandı ama o buna rağmen çeşitli ülkelerle irtibatlar kurarak oradan bize çamur atmaya kalkıştı. Tutmadı tabii. Yani Macron böyle bir karakter. Azerbaycan'la ilgili attığı adımlarda da hesaplarıtutmadı. Aliyev'in duruşuyla Macron'un hesapları altüst oldu. Bunun zararı Fransa'ya olacak. Çeşitli anlaşmalar vesaire dışında, belki Azerbaycan-Fransa ilişkilerini bitirmiş olacak. Siyasi acemilik budur. Macron da bir siyaset acemisidir. Kamuoyu araştırmalarında da kendisini bitirmiş durumda olduğu görülüyor.

SENİ KİM, NEREDE, NE ZAMAN DİNLEMİŞ? YARGIYA ANLAT: (Kılıçdaroğlu'nun dinlenme iddialarıyla ilgili) Bu daha hâlâ siyaseti öğrenemedi, bilmiyor bu işi. Tek bildiği bir şey var yalan, iftira... Burada da iftirada bulunuyor. Seni kim, nerede, ne zaman dinlemiş? Yargıya anlat. Ona göre gereği yapılır.

GAZA GELDİ: (Kılıçdaroğlu'nun 2023'te adaylığıyla ilgili imaları) Hani bizde güzel bir laf var ya, 'Gaza geldi' diye. Orada da gaza geldi. Gazı hayırlı olsun.







AŞI PLANINA HALKIMIZ UYMALI

Kovid-19 aşılama süreci başladığında aşıyı ben de olacağım. Bütün mesele gerek gönüllülük konusuna hassasiyet gösterilmesi gerek 65 yaş üstü ile ilgili planlamalarımıza halkımızın uymasıdır.

Bilim Kurulu'nda 14 günlük kısıtlama gibi bir gündem yok. Bilim Kurulu'nun söylediği, hafta sonlarında eve kapanma kuralına uyuyoruz.

Sigara da nargile de akciğerin bir numaralı düşmanı. İçme şu meredi ya, sigarayı, nargileyi içme. Kendi kendinin katili oluyorsun.



AZERBAYCAN'A KİMLİK KARTI İLE GİDİŞ GELİŞLER YAPILABİLECEK

Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 25 Şubat'ta Bakü'de imzalanan Karşılıklı Vize Muafiyetine Dair Anlaşma'ya Getirilen Değişikliklere Dair Protokol'e de imza konuldu. Bununla artık pasaportla değil kimlik kartı ile gidiş gelişlerin yapılabileceği bir süreç başlayacak. Adeta Kuzey Kıbrıs ile olan gidiş gelişlerdeki uygulamayı burada da yapmış olacağız.



BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ KARABAĞ ZAFERİYLE TAÇLANDI

Tek millet, iki devlet ilkesiyle Azerbaycan'la birlik ve beraberliğimiz Karabağ'ın özgürleştirilmesiyle adeta taçlandı. Mücadele süreci boyunca biz an be an Azerbaycan'ın yanında olduk. Aliyev ile sürekli telefon diplomasisini ayakta tuttuk. Karabağ Zaferi'ni getiren 44 günlük zaferin perde arkası eminim yazılacaktır. Bir yıla varmadan özellikle Karabağ bölgesinin yeniden şekillenmesini sağlayacak adımlar atılacak. Ermenistan da olumlu adımlar atarsa Türkiye- Ermenistan ilişkilerinde de yeni bir sayfa açılabilir.



ABD'NİN YAPTIRIM PLANI TÜRKİYE'YE SAYGISIZLIKTIR

(ABD'nin Türkiye'ye yaptırım planına dair) Amerika'nın kalkıp CAATSA diye bir olayla Türkiye'yi karşı karşıya getirmesi, NATO'daki çok önemli bir ortağına yapılan bir saygısızlıktır. Şu anda Demokratlar iş başına geliyor. Dolayısıyla ne oldu da şu anda Türkiye'ye böyle bir CAATSA yaptırımına gidilecek? Biden beni iyi tanıyan birisi. Ben de onu iyi tanıyorum. ABD'de devir teslim yapıldıktan sonra herhalde akışı çok daha iyi göreceğiz. 'Men sabera zafera', sabredeceğiz ve göreceğiz.



HAYVAN KANUNU'NDA GERİ ADIM ATMAK YOK

Hayvanları Koruma Kanunu üzerinde çalışılıyor. Geri adım atma yok. Büyük ihtimalle bütçeden sonra herhalde çıkar.

