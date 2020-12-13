Çöp komplosu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Vahap Seçer, meclis toplantısında Akdeniz ilçesinde mahalle ve sokaklarda çöp dağları olduğunu öne sürdü. Birkaç gün sonra açıklama yapan AK Partili Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, çöp yığınları ve molozların Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ logolu kamyonlarla oluşturulduğunu söyledi ve fotoğraflarla belgeledi. Gültak, "Fotoğraflarda ve cep telefonu ile çekilen videoda, Akdeniz ilçemiz sınırlarında yer alan Güneş Mahallesi içinde bulunan bir araziye, çöp ve moloz döken 34 CIP 750 ve 01 UH 021 plakalı kamyonlar görülmektedir. Bu kamyonların birinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin logosu ve ismi, diğerinde de Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) logosu yer almaktadır. Kamyonların, alana moloz döktükleri, sahada görevli ekiplerimizce fotoğraf ve videoyla da kanıtlanıp belgelenmiştir. Sahada görevli personel arkadaşlarımız, bu alana daha önce de kamyonların çöp ve moloz döktüğünü fark etmiş ve uyarılarda bulunmuştur. Ancak her ne hikmetse, söz konusu araziye çöp ve atıklar dökülmeye devam etmiştir. Sayın Seçer'in ve MESKİ yetkililerinin, bize yönelik 'komplo kokan' bu hareket karşısında bir açıklaması olacak mıdır?" dedi. Gültak, olayla ilgili yasal işlem başlattıklarını belirtti.