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Son dakika! İstanbullular bugün çekti! Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ’nın kirli halini paylaştı

İstanbul'dan gelen son dakika haberine göre, boğazda ortaya çıkan görüntüler büyük tepki çekti. ve Esenler Belediye Başkanı , bugün İstanbulluların objektifine yansıyan ’nın kirliliğini gösteren fotoğrafları sosyal medyadan yayınladı. Göksu, “Kendi yetkilerindeki konuları hiçbir zaman gündemine almayan İBB yetkililerinin belki bu duruma bir izahı vardır” diye sordu

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 13.12.2020 16:09 Son Güncelleme: 13.12.2020 16:11 ABONE OL
Son dakika! İstanbullular bugün çekti! Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu İstanbul Boğazı’nın kirli halini paylaştı

Son dakika: İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu işbaşı yaptığından beri kirlilik sorunu yaşıyor. Kadim İstanbul şehrinin kirlilik sorunu ise her geçen gün daha da artıyor.

İSTANBUL BOĞAZI KİR İÇİNDE

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da İstanbulluların objektifine yansıyan İstanbul Boğazı'nın kirliliğini gösteren fotoğrafları sosyal medyadan yayınladı. Göksu, "Bugün az da olsa İstanbul sokaklarında bulunan vatandaşlarımızın objektiflerine yansıyan boğazın manzarası. Kendi yetkilerindeki konuları hiçbir zaman gündemine almayan İBB yetkililerinin belki bu duruma bir izahı vardır" diye sordu.

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Son dakika! İstanbullular bugün çekti! Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu İstanbul Boğazı’nın kirli halini paylaştı
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