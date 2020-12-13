Son dakika! İstanbullular bugün çekti! Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu İstanbul Boğazı’nın kirli halini paylaştı

İSTANBUL BOĞAZI KİR İÇİNDE

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da İstanbulluların objektifine yansıyan İstanbul Boğazı'nın kirliliğini gösteren fotoğrafları sosyal medyadan yayınladı. Göksu, "Bugün az da olsa İstanbul sokaklarında bulunan vatandaşlarımızın objektiflerine yansıyan boğazın manzarası. Kendi yetkilerindeki konuları hiçbir zaman gündemine almayan İBB yetkililerinin belki bu duruma bir izahı vardır" diye sordu.