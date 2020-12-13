Pusulalarını şaşırmışlar!

AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir üzerinden İran'ın Türkiye'yi hedef almasına sert tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu İranlı siyasetçiler, İran'ı her zaman dost ve kardeş ülke olarak gören Cumhurbaşkanımızla, İran'ın düşmanlarını birbirine karıştıracak kadar pusulalarını kaybetmişler" diye konuştu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın okuduğu şiir üzerinden yapay bir gerilim üretilmeye çalışıldığını belirtti. Altun, "Söz konusu şiirde, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgalinin, mağdur edilmiş bir halkta yarattığı hissiyat, duygulu bir şekilde dile getirilmekte ve hiçbir şekilde İran'ın adı geçmemekte, ima da edilmemektedir" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin, İran'a en zor dönemlerinde destek olduğunu hatırlatarak Başkan Erdoğan'ı hedef alan mesnetsiz ve ağır açıklamaların kabul edilemez olduğunu belirtti.Görüşmenin ardından İran'ın Ankara Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabından bir açıklama yaparak "iki ülkenin dışişleri bakanlarının telefon görüşmesinde yanlış anlaşılmaların giderildiğini" duyurdu. Başkan Erdoğan, Bakü'de düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katılmış, burada Aras türküsünün "Aras'ı ayırdılar/ Kum ile doldurdular/ Ben senden ayrılmazdım/ Zor ile ayırdılar/ Ay Lâçin, can Lâçin/ Men sene kurban Lâçin" dizelerini okumuştu.