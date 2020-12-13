Son dakika haberleri: 700 yıllık heykel 60 yıl sonra Türkiye'ye getirildi! Kaçak yollarla satılmıştı...

TARİH öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan ana tanrıça "Kybele Heykeli" yaklaşık 60 yılın ardından doğduğu Türk topraklarına döndü.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bugün saat 12.00'de tanıtımını yapacağı heykel, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek. Ardından ise Afyonkarahisar'a yeni yapılacak müzeye taşınacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medya hesabından eserin uçakla yurda getirilişinin fotoğraflarını paylaştı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Doğduğu topraklara hasret 60 yılın ardından Kybele, nihayet TR uçağı ile Türkiye'de...Bu toprakların mirasına bir bir sahip çıkmaya devam edeceğiz." denildi