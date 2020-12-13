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Son dakika haberleri: 700 yıllık heykel 60 yıl sonra 'ye getirildi! Kaçak yollarla satılmıştı...

Son dakika haberi... 'den kaçak yollarla İsrail'e götürülerek satılan bin 700 yıllık, bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan ana tanrıça Kybele heykeli Amerika'dan Türkiye'ye getirildi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 13.12.2020 11:07 Son Güncelleme: 13.12.2020 11:14 ABONE OL
Son dakika haberleri: 700 yıllık heykel 60 yıl sonra Türkiye'ye getirildi! Kaçak yollarla satılmıştı...

TARİH öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan ana tanrıça "Kybele Heykeli" yaklaşık 60 yılın ardından doğduğu Türk topraklarına döndü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bugün saat 12.00'de tanıtımını yapacağı heykel, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek. Ardından ise Afyonkarahisar'a yeni yapılacak müzeye taşınacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medya hesabından eserin uçakla yurda getirilişinin fotoğraflarını paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Doğduğu topraklara hasret 60 yılın ardından Kybele, nihayet TR uçağı ile Türkiye'de...Bu toprakların mirasına bir bir sahip çıkmaya devam edeceğiz." denildi

60 YIL ÖNCE KAÇIRILMIŞTI

Afyonkarahisar'da bulunan Kybele, İsrail üzerinden ABD'ye kaçırılarak müzayede ile satışa çıkarılmıştı. Bin 700 yıllık Anadolu kökenli haykelin Türkiye'ye iadesi için başlatılan çalışmalar başarıyla sonuçlanmıştı.

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Son dakika haberleri: 700 yıllık heykel 60 yıl sonra Türkiye'ye getirildi! Kaçak yollarla satılmıştı...
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