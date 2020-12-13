Son dakika haber: 1 milyonluk şantaj davası! Aralarında çok ünlü isimler de var

SON DAKİKA! TANIKLAR İFADE VERDİ

-Sapmaz'ın arkadaşı 37 yasındaki G.Ç., tanık olarak verdiği ifadede "Neşe, Arıkan'dan önce 500 bin, ardından 1 milyon lira istedi" dedi.

-Jest olsun diye kendisine para gönderdiğini iddia eden Yaşar İrvül, 'Arıkan'dan yüksek meblağda para istedi. Ben de 30 bin lira ödeme yaptım. Ardından şikayetinden vazgeçti' şeklinde beyanı ardından ünlü sunucuyla yazışmalarını ve banka dekontlarını delil olarak sundu.

- Ümit Arıkan'la maça giden Ahmet Duygu, 'Murat Hazinedar maç esnasında 'Neşe Senden 1 milyon istiyor' dediğini duydum. Arından Ümit, Hazinedar'a tepki gösterdi' diye konuştu.