Son dakika! Korona ünlü doktoru 22 günde hayattan kopardı

Son dakika: Dermatoloji alanında çığır açan çalışmalara imza atan, uyguladığı estetik tedavilerle sihirli dokunuşların yaratıcısı olan Dr. Erçin Özüntürk, 74 yaşında koronavirüse yenik düştü. Sosyeteden, ünlüler dünyasına bir çok isme, sihirli elleriyle güzellik reçeteleri uygulayan Özüntürk'ün vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sağlık dünyasını derinden üzdü. Babasıyla birlikte Erlamer Kliniği'nde çalışan Esra Özüntürk, "Hala babamı kaybettiğimize inanamıyorum" diyerek gözyaşı döktü.

BAŞHEKİMLİK YAPTI, TÜRKİYE VE AVRUPA'DA MARKAYDI

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1975 yılında mezun olan ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlayan Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Erçin Özüntürk, Avrupa Estetik ve Kozmetik Dermatologlar Birliği Başkanlığı yapmıştı. Bir dönem Eskişehir Devlet Hastanesi Başhekimliği görevini de yürüten Dr. Erçin Özüntürk, çalışmalarını ağırlıklı olarak Estetik Dermatoloji alanında cerrahi olmayan tedavilere yoğunlaştırdı.