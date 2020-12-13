Son dakika! Korona ünlü doktoru 22 günde hayattan kopardı

Son dakika: Dermatoloji alanında çığır açan çalışmalara imza atan, uyguladığı estetik tedavilerle sihirli dokunuşların yaratıcısı olan Dr. Erçin Özüntürk, 74 yaşında koronavirüse yenik düştü. Sosyeteden, ünlüler dünyasına bir çok isme, sihirli elleriyle güzellik reçeteleri uygulayan Özüntürk'ün vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sağlık dünyasını derinden üzdü. Babasıyla birlikte Erlamer Kliniği'nde çalışan Esra Özüntürk, "Hala babamı kaybettiğimize inanamıyorum" diyerek gözyaşı döktü.
BAŞHEKİMLİK YAPTI, TÜRKİYE VE AVRUPA'DA MARKAYDI
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1975 yılında mezun olan ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlayan Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Erçin Özüntürk, Avrupa Estetik ve Kozmetik Dermatologlar Birliği Başkanlığı yapmıştı. Bir dönem Eskişehir Devlet Hastanesi Başhekimliği görevini de yürüten Dr. Erçin Özüntürk, çalışmalarını ağırlıklı olarak Estetik Dermatoloji alanında cerrahi olmayan tedavilere yoğunlaştırdı.
2011'DE İSTANBUL'A GELDİ
2002'de İstanbul ve Eskişehir'de Özel Erlamer Polikliniği'ni kuran Dr. Erçin Özüntürk, 2011 yılında Eskişehir polikliniğini kapatarak, çalışmalarına sadece İstanbul'da Nişantaşı'ndaki kliniğinde devam ediyordu.
TÜRK DOKTOR İMZALI GÜZELLİK FORMÜLÜ
Estetikte çığır açan tedavilerin de yaratıcı olan Dr. Özüntük, bugüne kadar tedavisi en zor estetik sorunlardan biri olan çatlaklardan kalıcı olarak kurtulmanın formülünü yazdı ve bunu ürün haline getirdi. Dr. Erçin Özüntürk imzasını taşıyan formül, ABD'nin bu tür ürünlerden sorumlu devlet kurumu FDA'dan da onay aldı.
6 HAFTADA İNANILMAZ GÜZELLİK FORMÜLÜNÜN SAHİBİ
Eski Avrupa Kozmetik, Estetik ve Dermatologlar Birliği Başkanı olan Özüntürk, "İşin sırrı kahve çekirdeği yağında ama hem çatlak tedavisi hem kırışıklık hem sivilce ve güneş lekelerinde iyileştirici özellik taşıyor. 6 haftalık bir süre sonrasında pürüzsüz dokuya kavuşuluyor" diye açıklamıştı bulduğu formülü.
KIZI TIP DÜNYASININ ACI KAYBINI BÖYLE YORUMLADI: İNANAMIYORUM
Dr. Özüntürk'ün ölümü, başta ailesi olmak üzere, sosyeteden ünlü isimlere ve tüm sağlık dünyasını derinden yaraladı. 74 yaşında koronavirüse yenik düşen Öztüntürk, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Babasıyla birlikte Erlamer Kliniği'nde çalışan Esra Özüntürk, "Hala babamı kaybettiğimize inanamıyorum" diyerek gözyaşı döktü.
MEDYA DA ONU VE ÇALIŞMALARINI YAKINDAN TAKİP EDİYORDU
Özüntürk'ü tıp ve dermatoloji dünyasının yanı sıra medya da yakından takip ediyordu. Güzellik ve alanındaki hastalıklara uyguladığı başarılı çalışmalarıyla bilinen Dr. Erçin Özüntürk gazetelerde bir çok makale, röportaj ve köşe yazısı ile çalışmalarını anlatmış, güzelliğin sırlarını okurları ile paylaşmıştı.
BABA KIZ ŞİFA DAĞITIYORLARDI
İstanbul Nişantaşı'nda kızıyla birlikte kurduğu klinikte ünlülerin de sık sık başvurduğu binlerce insanın hayatına dokunan Dr. Erçin Özüntürk'ün acı kaybı duyanları hüzne boğdu. Özüntürk'ün kaybını duyan birçok hastası sosyal medyadan ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.
ESRA ÖZÜNTÜRK ANISINI VE ÇALIŞMALARINI YAŞATACAK
Erçin Özüntürk'ün kızı Esra Özüntürk tıp dünyasının acı kaybı babası sonrası yaşadığı üzüntüyü anlattı.
Babasıyla birlikte kurdukları kliniğin prensipleri arasında "En yeniyi ve ilkleri ülkemize getirmeyi ilke edinmek" ifadeleri yer alan Esra Özüntürk babasının kaybının ardından çalışmalarına bundan sonra yalnız devam edecek.
DÜNYANIN BİRÇOK ÖNEMLİ DERNEĞİNDE İSMİ VAR
Dr. Erçin Özüntürk ülkemizde ve dünyada çeşitli Dermatoloji ve Kozmetik Dernekleri'ne üyeydi ve birçoğunda etkin olarak görev almıştı.
Özüntürk ailesi koronavirüsün 22 günde aramızdan aldığı deneyimli doktorumuzun cenazesinin bugün son yolculuğuna uğurlanacağını aktarı.