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Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: otoyolunun son kesimi 'ta açılıyor

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu TBMM'de yaptığı konuşmada önemli bilgiler paylaştı. Karaismailoğlu, " Ankara-İzmir Hızlı Tren hattının  altyapı çalışmalarında yüzde 35 fiziksel ilerleme kaydettik.   321 km’si trafiğe açılan otoyolunun son kesimini 2020 tarihinde işletmeye açıyoruz." dedi. İşte son dakika açıklamalarının ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 13.12.2020 20:00 Son Güncelleme: 13.12.2020 20:37 ABONE OL
Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: Kuzey Marmara otoyolunun son kesimi 19 Aralık'ta açılıyor

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan son dakika açıklaması! Karaismailoğlu Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada önemli bilgiler paylaştı.

İşte Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Ankara-İzmir Hızlı Tren hattının altyapı çalışmalarında yüzde 35 fiziksel ilerleme kaydettik. 321 km'si trafiğe açılan Kuzey Marmara otoyolunun son kesimini 19 Aralık 2020 tarihinde işletmeye açıyoruz." dedi.

"2003'ten bu yana, ulaşım ve iletişim alanında ürettiğimiz çok büyük ve önemli projeleri 910,3 milyar TL yatırım yaparak hayata geçirdik"

"Ankara-Niğde Otoyolu 2. kesimini 16 Aralık'ta, Kuzey Marmara Otoyolu İzmit-Akyazı kesimini 19 Aralık'ta, Elazığ Malatya Yolu Kömürhan Köprüsü, Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi, Diyarbakır Devegeçidi Köprüsü, Eruh-Siirt Yolu (Zarova Köprüsü), Tohma Köprüsü, Kızılcahamam Tünellerinin açılışlarını önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz."

HALKALI- İSTANBUL HATTI 2022'NİN İLK YARISINDA AÇILACAK

"Halkalı-İstanbul Havalimanı hattını da 2022'nin ilk yarısında açmayı hedefliyoruz."

"Avrasya Tüneli'nin 2017 ve 2020 yıllarında sağladığı toplam fayda 5,23 milyar lira."

"İstanbul Havalimanı, karayolu ve demiryolu bağlantısı, lojistik merkezleri ve buradan geçecek bir suyolu olacak Kanal istanbul (İstanbul Kanalı), bir dünya projesidir."

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Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: Kuzey Marmara otoyolunun son kesimi 19 Aralık'ta açılıyor
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