Son dakika haberleri: Türkiye'de corona virüs aşısı seferberliği başladı! Aşılaması için içelere kadar tek tek plan hazır...

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Son dakika haberleri: 'de corona virüs aşısı seferberliği başladı! Aşılaması için içelere kadar tek tek plan hazır...

Son dakika haberi: aşılama için seferberlik başlattı. İlk aşının 25 Aralık’ta yapılması düşünülüyor. Aşının saklanması kolay olduğundan, dağıtımı en uzak ilçelere kadar planlanıyor. ’da günde 450 bin kişi aşılanabilecek. 'nun öncelikli grupları belirlemesi ile birlikte aşının Türkiye geneline dağıtımı, aşılama işlemlerinin nasıl ve nerede yapılacağına ilişkin da detaylı çalışma yürütülüyor...

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Giriş Tarihi: 13.12.2020 09:01 Son Güncelleme: 13.12.2020 09:07 ABONE OL
Son dakika: Türkiye'de aşı seferberliği! İlçelere kadar tek tek planlandı

, koronavirüs ile mücadelede aşılama işlemlerine en erken başlayan ve en çabuk bitirip hayatı normale döndürecek ülkelerden biri olmak için seferberlik başlattı.

Son dakika: Türkiye'de aşı seferberliği! İlçelere kadar tek tek planlandı

Sağlık Bakanlığı ilgili kurumlar ile birlikte önümüzdeki günlerde 'ye gelmeye başlayacak aşıların vatandaşla buluşması için gerekli çalışmaları yapıyor.

Son dakika: Türkiye'de aşı seferberliği! İlçelere kadar tek tek planlandı

'nun öncelikli grupları belirlemesi ile birlikte aşının geneline dağıtımı, aşılama işlemlerinin nasıl ve nerede yapılacağına ilişkin da detaylı çalışma yürütülüyor.

Son dakika: Türkiye'de aşı seferberliği! İlçelere kadar tek tek planlandı

Sağlık merkezlerinden eczanelere kadar aşı yapılacak yerlere ilişkin farklı senaryolar üzerinde duruluyor. Bu kapsamda Çin'den gelecek inaktif aşısının saklanması ve dağıtımı son derece kolay olduğundan ilçeler için gerekli ayarlamalar yapılıyor.

Son dakika: Türkiye'de aşı seferberliği! İlçelere kadar tek tek planlandı

Aynı anda 'nin dört bir yanında, en uzak ilçede aşılama işlemlerinin yapılması hedefleniyor.

Son dakika: Türkiye'de aşı seferberliği! İlçelere kadar tek tek planlandı

AŞIYA HAZIRIZ:
13 hastalığa karşı aşılama yapan, bu konuda çok tecrübeli ülkeler arasında yer alıyor.

Son dakika: Türkiye'de aşı seferberliği! İlçelere kadar tek tek planlandı

Bu çerçevede bir günde binlerce vatandaşa aşı yapmak mümkün olabilecek. Örneğin 'da bin 403 soğuk zincir ve 15 soğuk hava deposunda aşılar muhafaza edilecek.

Son dakika: Türkiye'de aşı seferberliği! İlçelere kadar tek tek planlandı

Aşı takip merkezleri kurulduğu zaman 'da günde 300 ile 450 bin vatandaşın aşılanmasını sağlayacak bir yapı oluşturulacak.

Son dakika: Türkiye'de aşı seferberliği! İlçelere kadar tek tek planlandı

İLK AŞI 25 ARALIK:
İlk aşının 25 Aralık'tan itibaren yapılması bekleniyor. Aralık ayı sonuna kadar 10 milyon doz aşının yapılması planlanıyor.

Son dakika: Türkiye'de aşı seferberliği! İlçelere kadar tek tek planlandı

Aşılar, ikişer haftalık ara ile iki doz halinde yapılacak. Ancak yaşlılarda daha fazla antikor oluşabilmesi için 21 ya da 30 gün seçenekleri üzerinde duruluyor.

Son dakika: Türkiye'de aşı seferberliği! İlçelere kadar tek tek planlandı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI PLANLANIYOR:
Sağlık kurumlarından aşı yapılacak personel listesinin hazırlanması istendi. Listeler son 6 ayda hastalık geçirmeyenlerden oluşacak.

Son dakika: Türkiye'de aşı seferberliği! İlçelere kadar tek tek planlandı

AŞI ARTACAK:
ve dünyada toplumun ortalama yüzde 60'na aşı yapılması bekleniyor. Birçok ülke gereksiniminden daha fazla aşı aldığı için şubat aylarında aşı fazlası oluşabileceği hesap ediliyor.

Son dakika: Türkiye'de aşı seferberliği! İlçelere kadar tek tek planlandı

Böyle olunca bütün dünyada aşıyla ulaşmak daha kolay hale gelebilecek.

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Son dakika haberleri: Türkiye'de corona virüs aşısı seferberliği başladı! Aşılaması için içelere kadar tek tek plan hazır...
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