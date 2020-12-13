Yardım çeki vermek için çağırıp taciz etmiş

CHP yönetimi, bir genç kıza tacizde bulunduğu iddia edilen CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş hakkında disiplin soruşturması başlattı. B.I. isimli genç kız ise kendi imzasıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben yazdığı mektupta, Barış Bektaş tarafından uğradığı tacizi anlattı. B.I. mektubunda şunları kaydetti: "Ramazan ayının son günlerinde telefonumu arayan Barış Bektaş, babam tarafından yardım çeki başvurusu yapıldığını, kendi hukuk bürosuna gelmem halinde yardım çekiyle birlikte burs konusunda da yardımcı olabileceğini söyledi. Ertesi gün arkadaşım C.T. ile birlikte bürosuna gittik. Bana fotoğrafımdan daha güzel olduğumu, akşamları bir yerlere takılıp takılmadığımı, alkol alıp almadığımı, erkek arkadaşımın olup olmadığını sormuştur. Benim bu konuşmalardan rahatsız olup kalkmam üzerine saçlarımı okşayarak yine beklediğini söylemiştir. Bu şahıs ertesi gün de beni aramıştır."