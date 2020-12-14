SON DAKİKA! FETÖ yalanıyla 10 milyonluk vurgun yaptılar

İstanbul'da isminiz terör örgütüne karıştı diyerek dolandırdıkları 11 kişiden toplamda 10 milyon lira vurgun yapan 10 kişi yakalandı. Yapılan son operasyonla beraber gözaltına alınan 10 şüphelinin, daha önceden tutuklu bulunan 9 kişi ile aynı çetenin üyesi olduğu belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son zamanlarda yaşanan dolandırma olaylarının şüphelileri yakalamak için 12 Aralık Cumartesi günü eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Şanlıurfa ve Antalya illerinde eş zamanlı olarak yapılan baskında 10 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin arasında çete liderinin yardımcısı olduğunu belirtilen H.T.'nin de (25) olduğunu ifade edilirken, adreslerde yapılan aramada 1 buçuk milyon lira değerinde ziynet eşyası ve nakit paraya el konuldu.

BANKA HESABINIZ SALDIRI ALTINA DİYEREK DOLANDIRDILAR



Gözaltına alınan şüphelilerin, ağlarına düşürdüğü kişileri 'banka hesabınız FETÖ tarafından saldırı altında, paralarınızı bize gönderin kontrol altında tutalım" diyerek kandırdıkları ortaya çıktı. Çetenin bu yolla toplamda 11 kişi dolandırdığı ve yaklaşık 10 milyon lira değerinde vurgun yaptığı belirtildi.



86 YAŞINDAKİ KADINDAN 550 BİN LİRA ALMIŞLAR



Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelilerin son olarak 25 Kasım tarihinde, Etiler'de yaşayan E.G.E. (86) isimli yaşlı bir kadını dolandırdığını ifade etti. Yaşlı kadının, kendisini arayan şüpheliler tarafından toplamda 550 bin lira dolandırıldığı belirtildi.



KURYE İLE TESLİM ALMIŞLAR



Gözaltına alınan şüphelilerin, dolandırdıkları kişilerin parasını kuryeler aracılığı ile teslim aldıkları ortaya çıktı. Mağdurların, banka hesaplarının FETÖ tarafından saldırı altında olduğunu düşünerek paralarını çekip, kendilerine belirtilen kuryelere teslim ettiği ifade edildi. Kuryelerin, dolandırılan mağdurların parasını İstanbul'dan aldığı ve Şanlıurfa'da bulunan çete üyelerine teslim ettiği belirtildi.