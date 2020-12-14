İsmail Demir kimdir? Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir kaç yaşında, nereli?

İsmail Demir, 1960 yılında Elazığ'da doğdu. İlköğrenimini Ankara ve Eskişehir; orta ve lise öğrenimini Eskişehir'de tamamladı. 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Uludağ Üniversitesi ve İTÜ'de birer yıl araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra 1985 yılında MEB bursu ile yüksek lisans ve doktora öğrenimi için ABD'ye gitti.

Michigan Üniversitesinde uygulamalı mekanik, Purdue Üniversitesinde ise uzay ve havacılık dalında yüksek lisans derecesini aldı. 1989 yılında doktora eğitimi kapsamında katı cisim mekaniği, çatlak mekaniği ve malzeme konularında çalışmaya başladı. En iyi lisans üstü araştırmacı ödülünü aldığı bu bölümde çeşitli konularda araştırma görevlisi olarak da çalıştı. Ayrıca, doktora sırasında Livermore ve Pasifik Kuzeybatı Laboratuvarları gibi araştırma kurumları bünyesinde yürütülen araştırmalarda görev aldı. 1992 yılında Washington State Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünden doktora derecesi ile mezun oldu.

Mayıs 1992'de; Kanada'da bulunan British Columbia ve Victoria üniversitelerinde doktora sonrası araştırmacı olarak yarı iletken tekil kristal büyütme (single crystal growth) konusunda çalışmalar yaptı. 1993 yılında Suudi Arabistan Kral Suud Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde yardımcı doçent olarak göreve başladı.