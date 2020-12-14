Son dakika: Başkent’te silahlı soygun girişimi

Olay, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Ziraat Bankası'nın Eryaman şubesinde yaşandı. Silahla banka şubesine gelen M.A., kapı girişinde bulunan güvenlik görevlisini etkisiz hale getirerek görevlinin silahını aldı. Soyguncu daha sonra elindeki torbayı yere atarak içeride bulunan müşterilerden birine kasadaki paraları doldurmasını istedi. Para dolu torbayı alan M.A., dışarıya çıkacağı an 66 yaşındaki banka müşterisi C.S.Ç., soyguncunun boş anından yaralanarak üstüne atladı. Soyguncu M.A'nın elindeki silahın iki el ateş alması sonucu yaşlı adam yüzünden ve göğüs bölgesinden vuruldu.

Panikleyen soyguncuyu içeride bulunan müşteriler ve güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri zanlıyı gözaltına alırken, yaralanan müşteri Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan yaşlı adamın durumun ağır olduğu öğrenildi. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Etimesgut ilçemizde bir banka şubesine yönelik silahlı soygun girişiminde bulunan bir şahıs, güvenlik görevlisinin müdahalesi sonucunda yakalanmış olup, müdahale sırasında yaralanan bir vatandaşımız hastanede tedavi altına alınmıştır" denildi.