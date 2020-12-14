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Son dakika haberi: Bakanlar Kurulu 3 kritik karar alıyor

Başkan 'ın bugün toplayacağı Bakanlar Kurulu (Cumhurbaşkanlığı Kabinesi) toplantısında yeni kararların çıkması beklenen 3 ana konu dikkat çekti. Tüm gözlerin çevrildiği kritik toplantıyla ilgili olarak 3 ana başlıkta karar çıkması beklenirken bu gündem maddeleri geçtiğimiz hafta Başkan Erdoğan'ın duyurduğu kira düzenlemesi, okulların ne zaman açılacağı ve yılbaşında sokağa çıkma yasağı olarak öne çıktı. İşte kabine toplantısının olduğu günde Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı 3 madde

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 14.12.2020 09:50 Son Güncelleme: 14.12.2020 09:59 ABONE OL
Son dakika haberi: Bakanlar Kurulu 3 kritik karar alıyor

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugünkü açıklamasında Cumhurbaşkanlığı kabinesinde Bakanlar Kurulu'nun alacağı yeni kararlara yer verecek. 81 ilde 83 milyonun kilitlendiği kritik kabine toplantısı ve yeni kararlarla ilgili olarak akşamüzeri düğüm çözülecek. Bu kapsamda Külliye'den gelecek yani haberler arasında 3 önemli başlık öne çıktı.

İŞTE O 3 BAŞLIK

Vatandaşların gözü ve kulağı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak olan kabine toplantısında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ana gündem maddesi, kiralarla ilgili yapılacak düzenleme olacak.

KİRALARLA İLGİLİ DÜZENLEME

Kabine toplantısı kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu açıklamasında şu ifadeler yer almıştı: "Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle Cumhurbaşkanlığı kabine toplantımızın ardından açıklamış olacağız"

Bu eksende, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yapılması planlanan düzenlemeyle ilgili bir sunum yapacak. kabine toplantısının kararları içerisinde kira düzenlemesine ilişkin nasıl bir adım atılacağı merakla bekleniyor.

YILBAŞI TATİLİ VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Bakanlar Kurulu'nun yoğun mesaisi içerisinde bir diğer önemli başlık ise, Perşembe günü başlayacak olan yılbaşı tatilinin hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile birleştirilip birleştirilmeyeceği olacak. Bu kapsamda "Yılbaşında 4 günlük yasak olacak mı?" sorusu da en yetkili ağızdan cevabını bulmuş olacak.

OKULLAR AÇILACAK MI?

Diğer yandan Kabinenin Ocak ayının ilk Pazartesi gününde başlanılması planlanan yüz yüze eğitimle ilgili değerlendirmelerin yapılacağı toplantıda, vaka sayıları nedeniyle uzaktan eğitim sürecinin uzatılıp uzatılmayacağı ve yarı yıl tatilinin erkene alınıp alınmayacağı da karara bağlanacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ve devam eden uzaktan eğitim süreciyle ilgili önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasını kabine üyelerine aktaracak.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Sağlık Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararının esas teşkil ettiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Ocak ayına kadar uzaktan eğitim EBA sürecinin devam edeceğini hatırlatan Selçuk "Tüm bu konular salgını seyrine göre değerlendirilecek ve yeni dönemin yol haritası ayrıca duyurulacaktır. Bizim için esas olanın yüz yüze eğitim olduğunu belirtmeliyim. Bu nedenle yüz yüze eğitime geçilmesi, okullarımızın yeniden açılması için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz" dedi.

NİHAİ KARAR KABİNE SONRASI BELLİ OLACAK

Eğer salgınla ilgili bir süre daha takip edilmesi kararı çıkmazsa bugünkü kritik Kabine toplantısı kararları içerisinde yüz yüze eğitimin okullarda ne zaman başlayacağı bizzat Başkan Erdoğan'ın açıklaması ile netleştirilmiş olacak.

Fakat burada alınan sokağa çıkma yasağı ve diğer ek tedbirlerin salgındaki tırmanışı düşürmek yerine ancak artış hızını yavaşlatmış olması okulların açılmasıyla ilgili bir erteleme ihtimalini de ön plana çıkarıyor.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Koronavirüste yeni tedbir mi esneme mi?

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Son dakika haberi: Bakanlar Kurulu 3 kritik karar alıyor
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