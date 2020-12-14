Son dakika haberi: Bakanlar Kurulu 3 kritik karar alıyor

NİHAİ KARAR KABİNE SONRASI BELLİ OLACAK

Eğer salgınla ilgili bir süre daha takip edilmesi kararı çıkmazsa bugünkü kritik Kabine toplantısı kararları içerisinde yüz yüze eğitimin okullarda ne zaman başlayacağı bizzat Başkan Erdoğan'ın açıklaması ile netleştirilmiş olacak.

Fakat burada alınan sokağa çıkma yasağı ve diğer ek tedbirlerin salgındaki tırmanışı düşürmek yerine ancak artış hızını yavaşlatmış olması okulların açılmasıyla ilgili bir erteleme ihtimalini de ön plana çıkarıyor.