Son dakika haberler... Terörist Murat Karayılan: 'Biz bu 4 şehirde bittik'

İŞTE "KAYBETTİK" DEDİĞİ 4 İL

Terörist Murat Karayılan'ın asıl örgüt içinde karışıklığa ve elebaşı kadrosunda rahatsızlığa neden olan itirafı ise terörist eylem ve faaliyetleri anlamında bittiklerini ve kaybettiklerini açıkladığı 4 il konusunda konuşması oldu. Buna göre hain örgütte kendi deyimleriyle "kaybettikleri" iller şöyle oldu.

Karayılan bundan haftalar önce elinde kalan bir avuç teröristle böyle sözde gövde gösterisi yapıyordu...