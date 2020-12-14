SON DAKİKA HABERİ: Bakan Selçuk okullar ne zaman açılacak sorusuna canlı yayında yanıt verdi! Okullar ne zaman açılacak?

ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK MI?

İmkan ve mümkün arasındaki ilişki ile alakalı. Gençlerin umutları bizim için çok değerli. İmkanlar el verdikçe daha çok atama için çalışıyoruz. Bu kurumlar arası bir konu aslında sadece Milli Eğitim Bakanlığında değil.

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