Son dakika: Kırmızı bültenle aranıyordu! Fransa uyruklu terörist Hatay'da yakalandı

Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist C.G, yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince Hatay'da yakalandı. Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist C.G, yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince Hatay'da yakalandı. Ayrıntılar Geliyor... Son dakika haberi: MİT'ten İstanbul'da İranlı ajanlara operasyon 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi Terörist elebaşı Karayılan, Mehmetçik'ten yediği darbeyi böyle itiraf etti