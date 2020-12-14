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Son dakika: aranıyordu! uyruklu terörist 'da yakalandı

Son dakika haberi: aranan uyruklu terörist C.G, yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince 'da yakalandı.

AA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 10:57 Son Güncelleme: 14.12.2020 11:01 ABONE OL
Son dakika: Kırmızı bültenle aranıyordu! Fransa uyruklu terörist Hatay'da yakalandı
Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist C.G, yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince Hatay'da yakalandı.

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Son dakika: Kırmızı bültenle aranıyordu! Fransa uyruklu terörist Hatay'da yakalandı
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