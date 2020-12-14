Son dakika... Korkutan deprem uyarısı! Gaz çıkışı devam ediyor

"TAM TEŞEKKÜLLÜ BİR İNCELEME YAPILMALI"

Burdur Gölü'nde çok sayıda kuş popülasyonu gözlemlendiğine dikkati çeken Arıkan, "Göl tektonik olduğu için bu tür gaz veya ani sıvı çıkışları biz yer bilimcileri her zaman heyecanlandırır. Bu niteliği belirsiz kaynama ancak tam teşekküllü incelemenin ardından netliğe kavuşabilir. Benim şahsi görüşüm Burdur birinci derece deprem bölgesi olduğu için bu bir stres boşalması olabilir.