Bakan Soylu, immün plazma bağışçısı oldu

Covid-19 testinin 31 Ekim'de pozitif çıktığını açıklayan İçişleri Bakanı Soylu, hastalığın üzerinden yeterli süre geçtikten sonra Kızılay'a immün plazma bağışında bulundu.



Burada hastalık süreciyle ilgili konuşan Bakan Soylu, "Bu hastalıkla ilgili kendi aramızda yaptığımız değerlendirmelerde, virajlı bir hastalık diyorum. Yani bu hastalıkla karşı karşıya kaldığınız zaman çok normal bir yolda gidebiliyor, hiçbir şey fark etmiyorsunuz fakat sonra ani bir virajla karşılaşıyorsunuz.







Bu ani virajın kendi adına tıbbi bir tanımı da yok. Yani oradan kurtuluyorsunuz, tekrar düz yolda gidiyorsunuz, tekrar bir virajla karşılaşıyorsunuz. Bunun söylememdeki temel sebep şu; yani bu hastalığı hafife almak belki de salgından daha büyük bir tehlike. Bu hem kendi yaşadığım, hem yakınlarımızda deneyimlediğimiz bir sonuç" dedi.