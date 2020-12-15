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, immün plazma bağışçısı oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüsü yendikten sonra Türk 'a immün plazma bağışladı. Soylu, "Çok tehlikeli ve sinsi bir salgınla karşı karşıyayız. Bu hastalığı hafife almak belki de salgından daha büyük bir tehlike. Hiç vitesi boşa almamak lazım, hep tedbirli olmak gerekir" dedi.

Giriş Tarihi: 15.12.2020 12:07 ABONE OL
Bakan Soylu, immün plazma bağışçısı oldu

Covid-19 testinin 31 Ekim'de pozitif çıktığını açıklayan İçişleri Bakanı Soylu, hastalığın üzerinden yeterli süre geçtikten sonra Kızılay'a immün plazma bağışında bulundu.

Burada hastalık süreciyle ilgili konuşan Bakan Soylu, "Bu hastalıkla ilgili kendi aramızda yaptığımız değerlendirmelerde, virajlı bir hastalık diyorum. Yani bu hastalıkla karşı karşıya kaldığınız zaman çok normal bir yolda gidebiliyor, hiçbir şey fark etmiyorsunuz fakat sonra ani bir virajla karşılaşıyorsunuz.



Bu ani virajın kendi adına tıbbi bir tanımı da yok. Yani oradan kurtuluyorsunuz, tekrar düz yolda gidiyorsunuz, tekrar bir virajla karşılaşıyorsunuz. Bunun söylememdeki temel sebep şu; yani bu hastalığı hafife almak belki de salgından daha büyük bir tehlike. Bu hem kendi yaşadığım, hem yakınlarımızda deneyimlediğimiz bir sonuç" dedi.

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Bakan Soylu, immün plazma bağışçısı oldu
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