CHP’de esrarengiz kıskançlık skandalı

Bir dönem CHP'den milletvekili aday adayı olan ve Prof. Dr. Mustafa Akaydın'ın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Antalya Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Yardımcısı olarak görev yapan, geçtiğimiz dönem ise CHP Kaş İlçe Kongresi'nde başkan adayı olarak yarışan Gül Ustaer'in (32), kıskanlık krizi kurbanı olduğu ileri sürüldü.



27 Haziran günü Kaş'taki evinin balkonundan dengesini kaybederek yaklaşık 1.5 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandığı iddia edilen ve hastanedeki yaşam savaşı devam eden Gül Ustaer'in olay günü yaşadıklarını anne Fatma Ustaer ve avukat Hüseyin Çelik, şok edici detayları ile paylaştı. Avukat Çelik, "Savcılık makamınca olaydaki şüpheleri ve çelişkileri ortaya koyan delillerimiz değerlendirilerek dava açılması için çalışma başlatıldı" dedi.



EVDE ALKOL ALIRKEN OLDU



Savcının hazırladığı soruşturma evraklarında, iddianamede, olayda ismi geçen Gül Ustaer'in eski sevgilisi CHP Kemer eski Başkanı R.S.U ve onun bir arkadaşı ile Ustaer'in kız arkadaşı olan H.Ç'nin aynı evde alkol aldıkları, R.S.U.'nun anlık kıskançlık krizi sonucu Ustaer'i itmiş olabileceği belirtildi. İddianamede, R.S.U'nun talimatıyla H.Ç.'nin, Gül Ustaer'nin telefondaki arama, mesaj kayıtlarını sildiği ifadeleri yer aldı. Gül Ustaer'in annesi Fatma Ustaer'e göre, H.Ç. de işin içinde yer alıyor.





KANLI ÇAMAŞIRLARI KİM NİYE YIKADI?



Anne Ustaer, olay günü yaşananlarla ilgili ilginç gelişmeleri anlattı. Acılı anne, "Kızım, arkadaşıyla H.Ç. ile birlikte evdeydi. Sonrasında eve 2 erkek daha gelmiş. Anlattıklarına göre alkol almışlar ve ilerleyen saatlerde kızım dengesini kaybederek balkondan düşmüş. Bizim oralar ilaçlanmadığı için çok fazla sinek oluyor. Bu nedenle biz kesinlikle balkondaki sinekliğimizi açmıyoruz. Ancak o gün sinekliğin açık olduğunu söylediler. Bu nedenle ilk etapta zaten şüphelendim. Sonra kızımı hemen hastaneye götürdüklerini söylediler. Ama işin aslı öyle değilmiş. Sonrasında eve gittiğimde gördüm. Arkadaşı kanlı çamaşırları yıkamış, sermiş. Yani çamaşır yıkayacak, valizlerini toplayacak kadar durmuşlar" dedi.



AMBULANSI ARAYIP İPTAL ETMİŞLER



Düştüğü iddia edilen kızının olay anında telefonla görüştüğünü fakat görüşmesinin yarım kalarak kapandığını ve sonrasında ise kendisinden haber alınamadığını belirten anne Ustaer, "Ambulans aranmış, iptal edilmiş. Kız arkadaşı aramış ama hemen iptal edilmiş. Telefon kayıtlarından bulduk. Onlar, 'Biz kendimiz hastaneye götürelim diye kapattık' diyor ama orası da muamma. Kızım olaydan hemen önce bir arkadaşıyla telefonda konuşurken birden telefon kapanmış. Hemen ardından kızımın arkadaşı, telefondaki kişiyi arayıp, 'Biz iyiyiz. İçiyoruz. Bizi merak etme' demiş. Hat kendi kendine kesildiyse neden tekrar kızım dönmedi telefondaki kişiye? Olay saatinde bu olayların yaşanması normal mi?" diye konuştu.



BAŞINA BİR ŞEYLE VURDULAR



Acılı anne, olay günü kızıyla aynı evde bulunan eski sevgilisi CHP Kemer eski İlçe Başkanı R.S.U.'nun kızına şiddet uyguladığını düşündüğünü iddia ederek şöyle konuştu: "Gül'ün düşmüş olmasının mümkün değil. Birbiriyle bağdaşmayan çok şey var. Düştü diyorlar. Düştüğü zaman beyin kanaması geçiriyor ama başka bir yerinde kırılma ya da yaralanma yok. Bu nasıl oluyor? Olayların detayına baktığımızda zaten işler çok karışık. Kızımın başına ya sert bir şeyle vurdular ya da duvara çarptılar."





KAMERALARDAN KAÇMIŞLAR



Eve gelen diğer şahısları da şahsen tanıdığını söyleyen anne Fatma Ustaer, kızı Gül Ustaer'in kız arkadaşının ilk etapta evde bulunan erkeklerden bahsetmediğini, onların da olayın içinde olduğunu sakladığını vurguladı.

Anne Ustaer, "Ben daha önceden kendilerini tanıyorum. Siyasetin içinde olan kişiler. O gece bizim onların orada olduğundan haberimiz yoktu. Hastaneye gelmeden zaten kızımı indirmişler. Kameralara gözükmemek için hastaneye girmemişler. Kesinlikle kaza değil. İlk önce kız arkadaşı bize evde başkalarının olduğunu söylemedi. Evde kızımla ikisinin olduğunu ve kızımın düştüğünü söyledi. Ertesi gün ise diğerlerinin de olduğunu yemek yiyip gittiklerini söyledi. Niye sakladığını sordum. Geçiştirdi. Sanırım tehdit ettiler. Kızı susturmuşlar. Söylemesini istememişler. Anladığım kadarıyla o da kendi canını düşünmek için söyleyemedi" ifadelerini kullandı. Gül Ustaer'in annesi ayrıca, kızının cinsel istismara maruz kalmış olabileceğini yönünde iddialarda da bulundu.