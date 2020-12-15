Cumhuriyet Gazetesi’nden algı cambazlığı

FARK DOLAR KURUNDAKİ ARTIŞTAN KAYNAKLANIYOR

Yapılan düzenlemelerin ardından ikinci ihale tarihi 14 Eylül 2018 olarak belirlendi. İlk ihalede yapılan iş için yaklaşık maliyet 57 milyon TL olarak hesap edilmişti. Ancak, 3 ay sonra yapılan ikinci ihale döneminde dolar kurunda yüzde 40'a varan ani yükselişler yaşanmıştı.

Merkez Bankası verilerine göre 21 Haziran 2018'de 4.74 TL olan dolar kuru, 14 Eylül 2018'de 6.02 TL'ye yükselmişti. Bu nedenle dolar kuru üzerinden Türk Lirası cinsinden belirlenen ihalenin yaklaşık maliyeti de yükselmiş oldu.

İHALELER EN ŞEFFAF MODEL İLE YAPILDI

İki ihale arasındaki yüzde 40'a varan dolar kuru yükselişini görmezden gelen Cumhuriyet Gazetesi, söz konusu farkı 'yolsuzluk' olarak lanse ederek kamuoyunu aldatmaya çalıştı.

Ayrıca dolar kurundaki yüzde 40'a varan yükseliş, ihale bedeline aynı oranda etki etmedi. Güncel kur üzerinden yaklaşık bedeli 72 milyon TL olarak belirlenen ihale, rekabetçi ortamın sağlanması sayesinde 65 milyon TL'ye verilerek kamu yararı sağlandı. Haberde iddia edildiğinin aksine, her iki ihale de "Açık İhale" usulü yapıldı.

ŞEFFAF İŞLEYEN SÜRECE ADRESE TESLİM ALGISI YAPMIŞLAR

Eski İSBAK yöneticileri Cumhuriyet Gazetesi'nin haberi hazırlarken kendileriyle iletişim kurma zahmetine bile katlanmadıklarını dile getirerek, "Yaptıkları haberde ihalenin önceden belirlenen bir kişiye verilmesi için iptal edildiğini ve ikinci kez ihaleye çıkıldığını yazmışlar ama bir kere bu iş, doğrudan temin ya da davet usulü ile yapılmış bir ihale değil. Duyurusu yapılıyor ve açık ihale usulü ile iş ihale ediliyor" dediler.

Eski İSBAK yöneticileri iki ihale yapılması ise şu açıklamada bulundular:

"Birinci ihale, rekabet oluşmadığı ve firmaların ihale konusu kameraya teklif veremedikleri için değişiklik talebinde bulunmalarından ve zeyilname süresi geçtiği için iptal edilmek zorundu kalındı. Bunlar şeffaf ve açık ihale yapıldığını görmüyorlar, ihaleye katılan dört firma var iki tane geçerli teklif var. Biri 110 milyon civarında, diğeri 65 milyon civarında teklif veriyor. Böylesine açık ve şeffaf şekilde yapılan bir ihale sanki adrese teslimmiş gibi gösterilmiş."