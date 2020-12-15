Letonya ve Lüksemburg Büyükelçileri Külliye'de Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende, Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Vaivars'ın, yöresel kıyafetler giyinen eşi ve beraberindeki bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ayrıca Lüksemburg'un Ankara Büyükelçisi Angele da Cruz'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Da Cruz, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Da Cruz'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.