Mahkemeden flaş ‘Dalaman’ kararı! O darbeci hâkim karşısında

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam eden Dalaman Deniz Üs Komutan Yardımcısı eski Yarbay Emin Keskin'in 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme', 'Cumhurbaşkanı'na Suikast' ve 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçlarından yargılandığı davanın duruşması gerçekleştirildi. Duruşmada, sanık Emin Keskin ve müdafi vekili Mustafa Baykal hazır bulundu.

Duruşmaya, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Yarbay Hüseyin Bacacı, SEGBİS aracılığıyla katılarak tanıklık yaptı. Mahkemede tutuksuz yargılanan darbeci sanık Emin Keskin ile tanık Hüseyin Bacacı yüzleştirildi. Hüseyin Bacacı, Emin Keskin'i 1989 yılından bu yana tanıdığını, devre arkadaşı olduklarını söyledi.

Tanık Bacacı, Emin Keskin'in örgüt ile bağlantısı olup olmadığını bilmediğini, böyle bir bağlantısını görmediğini söylemesi üzerine tanık ile sanığın ortak dönem arkadaşları olan eski Yarbay Mustafa Temur'un ifadeleri hatırlatıldı.

O İFADE SORULDU



Temur'un ifadesinde, "Benim cemaatle ilişkim vardı. 1996 yılında örgüt abimiz Ahmet ile tanıştık. Cemaatin örgüt evlerine giderdim. Orada Fetullah Gülen'in kitaplarını okur, sohbet eder, ibadet yapardık. Bu örgüt evinde Zaman Gazetesi daima bulunurdu. Yeri ise İstanbul Kandıra'daydı. O sohbetlerde Emin Keskin'i gördüm. Emin Keskin örgüt abisi Ahmet'in evine abi çağırınca giderdi. Bu sohbetler 2002-2003 yılına kadar devam etti" dediği kaydedildi.

Bu ifadelere karşı tanık Bacacı'nın sözleri soruldu. Tanık Hüseyin Bacacı örgüt abisi Ahmet'i tanımadığını, ifadenin yalan olduğunu ve kabul etmediğini söyledi.

Mahkeme, sanık Emin Keskin'in avukatı Mustafa Baykal'a tanığın ifadeleri ile ilgili söz alıp almak istemediği soruldu. Avukat, aleyhteki ifadeleri kabul etmediklerini, şu aşamada bir şey demediklerini söyledi.

O SORUŞTURMANIN AKIBETİNİ SORDU



Mahkeme verdiği ara kararda, Emin Keskin'in şüpheli olarak bulunduğu Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dalaman Havalimanı'nda suikast iddialarını içeren ve Dalaman dosyası olarak bilinen 2016/8350 nolu soruşturmanın akıbetinin sorulmasına karar verdi. Bir sonraki duruşma, 4 Mayıs 2021 saat 09:00'a ertelendi.