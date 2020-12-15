Milletin değil Kandil’in vekili

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde HDP Antalya milletvekili Kemal Bülbül, terör örgütünü öven skandal ifadelere imza attı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HDP'li vekillere yönelik "Ohhh! Paralar artık PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor" dediği ders niteliğindeki konuşmanın ardından kürsüye çıkan HDP'li Bülbül, yaptığı konuşmada, HDP'nin terör örgütü PKK ile nasıl bir ilişki içinde olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bülbül, konuşması sırasında terör örgütü kurucularından olan Kemal Pir'in adını kullanarak "Biz de Kemal Pir'iz" dedi. Bu sözler büyük tepki çekti. Bülbül'ün sözlerine kürsüden yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, teröristlerin şehit ettiği polis Ahmet Çamur'u anımsatarak, "'Biz Kemal Pir'iz' diyor. Kim biliyor musunuz Kemal Pir? PKK'nın kurucularından. Diyarbakır'da açlık grevindeyken ölmüş, PKK'nın kurucularından. 'Biz Kemal Pir'iz' diyor. Bakın, siz Kemal Pir'seniz biz Ahmet Çamur'uz. Kim biliyor musunuz Ahmet Çamur? Sur'daki terör operasyonlarında şehit düştü, 3 kız çocuğunu geride yetim bıraktı. Türkiye'de bir sorun var o da PKK sorunudur. Kürtlerin ve Türklerin en büyük düşmanı PKK'dır" dedi.MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise, "Şimdi, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan, Mahir Çayan, 'İbo' lakabıyla bilinen o Kaypakkaya'yı, eli silahlı örgütçü teröristleri anıp övgüler düzdükten sonra 'Biz Kemal Pir'iz' demek 'Biz PKK'yız' demektir. Biz de sizi terörist destekçisi olarak söylüyoruz ama noksan söylemişiz; siz bizatihi PKK'nın ta kendisi olmuşsunuz" diye konuştu.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise şunları söyledi:TBMM, milletin temsil makamıdır. Binlerce insanımızı öldüren hain PKK'yı temsil makamı değildir. Kırk yıldır ülkemizi terörize ederek çocuk, yaşlı, kadın, erkek ayırt etmeksizin katleden terör örgütünün kurucularından birinin adını TBMM kürsüsünden haykırmak, kimsenin haddi de değildir, hakkı da değildir. Kürsüye çıkarak "Biz Kemal Pir'iz" diyebilen bir kişinin unvanı milletvekili değil, ancak 'Kandilvekili' olabilir.Biz diyoruz ki, 'Terörle aranıza mesafe koyun, oyaldığınız seçmenlerin talebi çerçevesinde, meşruzeminde siyaset yapın', onlar diyorlar ki, 'Bizterörle aramıza mesafe koymadığımız gibi, onlarlaözdeşleşiyoruz.' Biz diyoruz ki, meşru siyasetinzeminine girin yoksa Kandil'in de onun siyasiuzantısının da sesini kısacağız, inlerine gireceğiz,hesabını soracağız. Egemenlik haklarımızdan tavizvermeksizin hukuk devletinin gereğini yerine getireceğiz.Bağırsanız da yırtınsanız da, yalanlarınızı Kandil'ekadar yol yapsanız da bundan kurtuluşunuz yok.