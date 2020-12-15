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Son dakika: terör örgütüne eş zamanlı baskın!

Son dakika haberi: Terör Polisleri, bölücü terör örgütü ’ya operasyon düzenledi. Beş şüpheli yakalandı. 10 şüphelinin yakalanması için İstanbul’un yedi farklı ilçesinde 10 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Beş şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 15.12.2020 08:25 ABONE OL
Son dakika: PKK terör örgütüne eş zamanlı baskın!

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, bölücü terör örgütü PKK'ya eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin kimlikleri, geçmişte bölücü terör örgütünün sözde kırsal alanına katılım yaparak sözde eğitim aldıktan sonra ülkemize dönmüş olan ve geçmişte düzenlenen operasyonlarda yakalanan bölücü örgüt üyelerinden elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu belirlendi.

10 şüphelinin yakalanması için İstanbul'un yedi farklı ilçesinde 10 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Beş şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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Son dakika: PKK terör örgütüne eş zamanlı baskın!
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