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Son dakika haberi: dönemi başlıyor! 10 haneli özel adres kodu nasıl ve nereden alınır?

Hatalı adres bildirimlerinden kaynaklanan sorunları gidermek amacıyla '' uygulaması başlıyor. Son dakika haberine göre Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından açık adres bildirimi yerine 10 haneli adres kodu kullanılacak. Özellikle deprem gibi afetler sonucunda ortaya çıkacak sorunları ve vakit kayıplarını önleyecek yeni sistemde adres kodunuzu öğrenmek için adreskodu..gov.tr adresine girebileceksiniz. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Şerif Can Şerif Can
Giriş Tarihi: 15.12.2020 09:14 Son Güncelleme: 15.12.2020 09:22 ABONE OL
Son dakika haberi: Adres kodu dönemi başlıyor! 10 haneli özel adres kodu nasıl ve nereden alınır?

Depremlerin ardından adres bildirimi konusunda yaşanan paniğin ardından yeni bir uygulamaya geçildi. Açık adres yerine artk adres kodu kullanılacak. DASK tarafından başlatılan 'Adres Kodu' uygulamasıyla birlikte her dairenin tıpkı otomobillerin plakası gibi bir kodu olacak. 10 haneli kodla birlikte adres bildirimi yerine kod bildirebileceksiniz. Adres kodu nasıl ve nereden alınır?

AÇIK ADRES YERİNE ADRES KODU DÖNEMİ BAŞLIYOR!

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından "Adres Kodu" uygulaması başlatıldı. Tüm kayıtlı konutlara verilecek 10 haneli özel kodla, hatalı adres bildiriminden kaynaklanan sorunlar ortadan kalkacak. Deprem sonrasında vatandaşlara vakit kaybetmeden ulaşılabilecek.

Tıpkı araba plakaları gibi, Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) numarasına kayıtlı evlerin özellikleri, konuşlandıkları yerler, sahipleri ve birçok bilgiye bu numaradan ulaşılacak. Adres kodunu öğremek için adreskodu.dask. gov.tr adresine giriş yapmak gerekiyor. Bu şekilde adres takibi kolaylaşacak, DASK kapsamı dışındaki binalar için yanlış ve mükerrer poliçe hazırlanamayacak, sigorta hizmeti daha hızlı ve kolay yapılacak.

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Son dakika haberi: Adres kodu dönemi başlıyor! 10 haneli özel adres kodu nasıl ve nereden alınır?
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