Son dakika haberi: Adres kodu dönemi başlıyor! 10 haneli özel adres kodu nasıl ve nereden alınır?

Depremlerin ardından adres bildirimi konusunda yaşanan paniğin ardından yeni bir uygulamaya geçildi. Açık adres yerine artk adres kodu kullanılacak. DASK tarafından başlatılan 'Adres Kodu' uygulamasıyla birlikte her dairenin tıpkı otomobillerin plakası gibi bir kodu olacak. 10 haneli kodla birlikte adres bildirimi yerine kod bildirebileceksiniz. Adres kodu nasıl ve nereden alınır?

AÇIK ADRES YERİNE ADRES KODU DÖNEMİ BAŞLIYOR!

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından "Adres Kodu" uygulaması başlatıldı. Tüm kayıtlı konutlara verilecek 10 haneli özel kodla, hatalı adres bildiriminden kaynaklanan sorunlar ortadan kalkacak. Deprem sonrasında vatandaşlara vakit kaybetmeden ulaşılabilecek.

Tıpkı araba plakaları gibi, Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) numarasına kayıtlı evlerin özellikleri, konuşlandıkları yerler, sahipleri ve birçok bilgiye bu numaradan ulaşılacak. Adres kodunu öğremek için adreskodu.dask. gov.tr adresine giriş yapmak gerekiyor. Bu şekilde adres takibi kolaylaşacak, DASK kapsamı dışındaki binalar için yanlış ve mükerrer poliçe hazırlanamayacak, sigorta hizmeti daha hızlı ve kolay yapılacak.