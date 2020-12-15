Son dakika haberi: Ateşi 38 derecenin üzerinde olanlara karantina: Tek tek kontrol edildi

TEK TEK KONTROL EDİLDİ

Ekipler, kontrol noktalarında araçları durdurup, sürücüler ve yolcuların tek tek vücut ısılarını kontrol etti. İl dışından geldiği belirlenenlerin bilgileri kayıt altına alındı. Polisin vücut ısısını kontrol ettiği Halil Uluay, koronavirüsten çocuğunu kaybettiğini söyledi. Hastalığın hafife alınmaması gerektiğine dikkat çeken Uluay, "Uygulamadan çok memnunum. Ben koronavirüsten çocuğumu kaybettim. Şu an ailemdeki herkes tedavi görüyor. Yapılacak her uygulamanın arkasındayım" dedi. Ayhan Demir ise "Herkes hastalığı saklar gibi davranıyor. Bir kişinin bedelini onlarca, yüzlerce insan çekiyor. Tedbirler çok doğru. Alınan önlemler daha da sıkı olursa iyi olur" diye konuştu.