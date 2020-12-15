Son dakika: Kritik soru seçmene soruldu! İşte son anket sonuçları

VATANDAŞ MUHALEFETE İNANMADI

Türkiye'de vatandaşın yarısı, siyasetçi Ümit Özdağ'ın, CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisinin bir araya gelerek yeni bir anayasa taslağı üzerinde çalıştığı iddialarının doğru olduğunu düşünüyor. Kasım ayı Sosyometre Araştırması'nda ele alan araştırma şirketi Areda Survey, çarpıcı sonuçlara ulaştı. 2 bin 360 kişinin katıldığı araştırmada vatandaşların yüzde 50,1'i Özdağ'ın iddialarının doğru olduğunu düşünüyor.