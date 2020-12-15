Son dakika haberi: Yılbaşı sokağa çıkma yasağında şehirler arası yasak var mı? Yılbaşında şehirler arası seyahat yasağı olacak mı?

2021 yılına girmeye sayılı günler kala ülkemizde etkili olmaya devam eden corona virüsü salgınıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yeni yıla girme heyecanı yaşanırken yılbaşında şehirler arası seyahat etme düşüncesi olanlar Yılbaşında şehirler arası seyahat yasağı olacak mı merak ediyor. Bu bağlamda Yılbaşı sokağa çıkma yasağında şehirler arası yasak var mı? sorusu üzerinde yoğun olarak araştırma yapılıyor.

SON DAKİKA - YILBAŞINDA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI OLACAK MI?

Yeni yıla yaklaştığımız şu günlerde vatandaşlarımız tarafından merak edilen Yılbaşında şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? - Yılbaşı sokağa çıkma yasağında şehirler arası yasak var mı? gibi sorularla ilgili tüm son dakika detayları şöyle;