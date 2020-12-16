Son dakika: Bilim Kurulu'ndan sürpriz toplantı! Gündem: Koronavirüs aşısı...

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.30'da sürpriz bir şekilde toplandı. Bilim Kurulu'nun gündeminde koronavirüs aşısı var. Aşılama çalışmalarının nasıl yürütüleceği, yerli aşılardaki son durum gibi konu başlıkları ele alınacak. Toplantının ardından Bakan Fahrettin Koca'nın bir açıklama yapması bekleniyor.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'ndan sürpriz aşı toplantısı | Video

AŞIDA SON DURUM

Türkiye koronavirüs aşısı için Çin ile 50 milyon dozluk bir anlaşma yapmıştı. BionTech ve Pfizer aşısı dahil olmak üzere birçok aşı ile ilgili de inceleme ve görüşmelerin sürdüğü biliniyor.

Koronavirüs aşı uygulamasının en hızlı şekilde nasıl gerçekleştirilebileceği üzerine çalışmalar devam ederken, aile hekimlikleri, hastaneler ve eczanelerin de devreye alınması ile geniş bir ağ oluşturulacağı belirtiliyor.

Aşı uygulama işlemine bu yıl bitmeden başlanması beklenirken, yerli aşıların da nisan gibi devreye girmesi ile tüm ülkenin yaz aylarına kadar aşılanması planlanıyor. Bakan Koca aşının gönüllülük esası ile gerçekleştirileceğini, zorlama olmayacağını belirtti. Fakat Bakan Koca aşının güvenilir olduğunu vurgulayarak, vatandaşları ikna etmeye çalışacaklarını da sözlerine ekledi.