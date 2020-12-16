İBB'den tarihi türbeye büyük saygısızlık! Naylonlarla örtmüşler...

Ersoy, "Türbenin bakımsızlığından kaynaklı olarak basında haber çıkınca, ister istemez bir Genel Müdür olarak bizi rahatsız ettiği bu durum. Kadim bir kurumun yıpratılmasına göz yummak zaten mümkün değil." diye konuştu.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün İBB ile yaptığı protokolün Kasım 2021'de biteceğini kaydeden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asude Hatun Türbesinin bakımı İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait. Burada ihmal söz konusu. Biz de diyoruz ki, 'Eğer siz bunları yapamıyorsanız bize iade edin, biz Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak, mülkiyetin sahibi olarak, nasıl 5 bin 400 eski eseri restore ettik, 18 bin 900 tarihi eserin, 65 bin taşınmazın sahibiysek, biz bunu aslanlar gibi yaparız ve bakımını da onarımı da bitiririz. Çünkü biz tecrübeli bir kurumuz eski eser konusunda. Ama o tarihte yapılan bu karardan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesinin aldığı Meclis kararları da var. Kararda 'İşin süresi Vakıflar Genel Müdürlüğünün onayının İstanbul Büyükşehir Belediyesine iletildiği tarihten itibaren 60 aydır' deniliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 324 türbenin, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yaptıkları protokol kapsamında, hazirenin ve mezarlığın bakımından restorasyonuna kadar, güvenliğin sağlanması da dahil sorumluluğu üstlendi. Ama yıpratılan Vakıflar Genel Müdürlüğü olduğu için ben böyle bir açıklama yapmak durumunda kaldım. Yine söylüyorum İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunu yapamayacaksa, türbeyi bize teslim etsin. Biz kendi eserlerimizi restore eder, kamuoyuna arz ederiz."