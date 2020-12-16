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İstanbul'da toplu ulaşımda kodu zorunlu oluyor

Koronavirüs önlemleri kapsamında genişletilen uygulamalara bir yenisi ekleniyor. Milyonlarca İstanbulluyu ilgilendiren karar için geri sayım başladı. 'tan itibaren kodu eşleşmesi yapılmamış İstanbulkart'lar toplu taşımada kullanılamayacak.

Giriş Tarihi: 16.12.2020 16:31 ABONE OL
İstanbul'da toplu ulaşımda HES kodu zorunlu oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Hayat Eve Sığar (HES) kodu kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından İstanbulkartlar ile HES kodlarının eşleştirilmesi uygulamasının başlatıldığını bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanlığının toplu taşıma araçlarında HES kodu kontrolünü zorunlu hale getiren genelgesinin ardından İstanbulkartlar ile HES Kodlarının eşleştirilmesi işlemleri başlatıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) ile mücadele kapsamında yayınlanan genelge gereği 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren, toplu ulaşımda HES kodu eşleştirilmemiş İstanbulkartlar geçersiz sayılacak. Koronavirüs riski taşıyan yolcular, kent içinde toplu taşımadan yararlanamayacak.

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Genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken kent içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılacak. Koronavirüs tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecek.

Sağlık Bakanlığının HES uygulaması ya da SMS üzerinden alınan HES kodu ile birlikte kişisel bilgilerini "https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul" sitesindeki gerekli alanlara girerek eşleştirme işlemi yapılabilecek.

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İstanbul'da toplu ulaşımda HES kodu zorunlu oluyor
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