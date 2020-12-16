Kanunsuz dinlemeler son veren buluş!

Türkiye'deki haberleşme sistemini değiştirecek, yasa dışı dinlemelerin önüne geçecek yeni bir ses kodlama tekniği bulundu. RFT Araştırma A.Ş. ve Savronik Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddık Yarman, SYMPES adı verilen buluşuyla kişiye özel, içerdiği özellikleri nedeniyle dinlenmesi mümkün olmayan, tam güvenilir bir haberleşme sistemi geliştirdi.



Sesin karakteristik özelliğinden faydalanıp sesi 'bilgi' ve 'enerji' fonksiyonlarına ayırarak modelleyen, milli, yerli ve özgün olan bu ürün; rekabetçi ses kalitesi, kendiliğinden güvenli ses iletişimi, düşük gecikme süresi, esnek teknik özellikler ve kapalı kullanıcı grubu uygulamaları da sunuyor. Türkiye'nin yabancı istihbarat örgütlerince yıllarca dinlendiği yönündeki iddialar karşısında da önemli bir gelişme olarak kabul ediliyor.

KENDİLİĞİNDEN KRİPTOLOJİK...

İstanbul Üniversitesi'nde, 'hiç kimsenin erişemeyeceği-kriptosuz güvenli haberleşme altyapısı'nı geliştirmek üzerine çalışmalar yaptığı sırada, buna bağlı bir matematik ses modeli oluşturan Prof. Dr. Yarman, kurmuş olduğu modele SYMPES adını verdi. SYMPES'i gerçek zamanlı olarak çalıştırma kararını aldıktan sonra TÜBİTAK'ta ilk milli kripto yazılımları geliştiren meslektaşlarının da içinde olduğu bir mühendislik ekibiyle, sistemi gerçek zamanlı tabana oturtmayı başardı.

Prof. Yarman, geliştirme sürecini şöyle anlatıyor: "Çözümü önce PC'lerde çalıştık. Buna ilişkin bir patent aldık. Ortak bir TÜBİTAK projesi kapsamında STM Firmasıyla PC'lerde çalışan bir versiyonun uygulamasını yaptık. Daha sonra ürünün ticarileşmesi çalışmalarına ağırlık verip, Türkiye'de güvenli haberleşme ihtiyacı duyan kurumların hizmetine sunma çalışmalarına başladık. Türkiye'de de bunu Genel Kurmay Başkanlığı'na anlattık. Kendi başına bir kripto algoritması olmamakla birlikte SYMPES, kendiliğinden güvenli bir yapıya sahiptir. Şöyle ki, birçok dilde kullanılan sesleri tanımlayan hece ve kelimelerden çok sayıda örnekler alınır. Bu örnekler, SYMPES kütüphane oluşturma algoritması kullanılarak 'Bilgi' ve 'Enerji' fonksiyonlarından oluşan kütüphaneleri oluşturur."

GELENEKSELDEN FARKLI

Kriptolojide dildeki yapının önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yarman, "Çünkü dillerde büyük oranda karakterler arasında kuvvetli ilişkiler vardır. Kriptoanaliz yapan taraf (kriptoanalist) şifreli mesajı kırmak için dillerin bu özelliğini kullanır. Algoritma bilgisi, özellikle dil bilgisi ve frekans analizi burada esas olur. SYMPES algoritmasında ise durum çok farklıdır. Kırma girişimlerinde doğal dillerdeki gibi frekans analizleri yapılamaz. Karakter sayısı 65536'dir (100 kadar değil). Bu 65536 vektör, doğal dillerdeki gibi bir yapıya sahip değildir" diye konuşuyor.

TELEFON BİLGİSAYAR VE TABLETLERDE KULLANILIYOR



SYMPES mobil telefonlarda, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda, tabletlerde, telsizlerde ve VoIP haberleşmesinde kullanılabiliyor. İsteğe göre uyarlama ve düzenleme de yapılabiliyor. Symphone, SYMPES Ses Kodlayıcı tabanlı, internet üzerinden ses aktarımı (VoIP) uygulaması. Kullanıcılara yüksek ses kalitesi ve bant genişliğine göre özgün çözüm de sunuyor uygulama. Uygulamanın ilk versiyonu şu anda Android ve IOS işletim sistemi içeren telefonlarda çalışıyor. Bu uygulama her türlü akıllı elektronik donanım üzerinde çalıştırılabilir.

30 YILLIK BİLİMSEL ÇALIŞMA VE BİRİKİMİN SONUCU



"Bu projenin geçmişinde 30 yıllık bilimsel çalışma birikimi ve keşifler var" diyen Prof. Dr. Yarman, "Günümüzün teknolojik olanaklarıyla dinlenemeyecek, kriptosu çözülemeyecek haberleşme sistemi ve donanımı yoktur. Ancak SYMPES temel özellikleri itibariyle dinlenemez, tam güvenlikli ve bir anlamda, 'konuşma guruplarına özel' bir haberleşme teknolojisidir. İçinde bulunduğumuz dünya şartlarını dikkate aldığımızda önceliğimiz bu teknolojiyi Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde devletimizin hizmetine sunmaktır. Bununla beraber farklı kullanıcı ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanabilen özellikteki SYMPES Ses Kodlama Algoritması birçok dost ülkenin, ulusal ve uluslararası ticari kuruluşlar ve özel kullanıcı gruplarının kullanımına da sunulabilir." şeklinde konuşuyor.

ÇETELER TELEFONLARI DİNLEYEMEYECEK

Ulusal ve uluslararası çetelerin bu sistemle istedikleri gibi dinleme yapamayacaklarının da altını çizen Prof. Dr. Yarman, sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Devlet içine sızmış çeteler telefonları dinleyemeyecek. Kanuni dinlemeler nasıl mahkeme kararı ile yapılıyorsa, herkes bunu bilecek, genel olarak yine dinleme talepleri savcılıktan gelecek ve gereği yapılacak. Ama devletlere sızan çeteler Sympes kullanan telefonları artık dinleyemeyecek. Şimdi askeri açıdan da meseleye baktığımız zaman, normalde istihbarat örgütleri ABD'deki CIA gibi NSA (National Security Agency - Ulusal Güvenlik Ajansı) gibi Rusların KGB'si gibi, kriptolu telefonları dahi, şifrelerini süper bilgisayarlarla kırarak dinliyorlar.

Dolayısıyla şifreli konuşsan dahi, örneğin Ege denizindeki, Doğu Akdeniz'deki gemilerimizin haberleşmesini dinleme şansları yüksek. Oysa, bizim ses kodlayıcımız SYMPES'i kullanarak geliştirilen haberleşme sistemleri dinlenemez. Çünkü SYMPES'i dinlemek imkansız. Artık ülkemizde, CIA'in, Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın dahi dinleyemeyeceği, süper bilgisayarlarla kırılamayan bir Sympes haberleşme sistemi var."

Prof. Yarman, Sympes ses kodlama yapısını kullanan telefonlara 'SYMPHONE' adını verdi. Güvenli haberleşme yapmak isteyen herkes Symphone'u kullanabilir. Symphone, bir uygulama olarak sizin de cep telefonunuza yüklenebilir.