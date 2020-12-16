Polise saldıran eski komiser yardımcısı ve oğlu tutuklandı

Ankara'nın Altındağ İlçesi girişinde uygulama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Oruç Reis Caddesinde 38 GF 288 plakalı aracı durdurdu. Sokağa çıkma yasağının bulunduğu saatte durdurulan araçtaki sürücü N.E., babası S.E. K.E.,. ve G.E'nin alkollü olduğunu gören polis ekipleri, 4 kişinin de araçtan inmesini istedi. Bu sırada N.E. izin belgesi soran polise "izin belgemiz yok, kurallara uymuyoruz. Sokağa çıkma yasağı bizi bağlamaz. Siz polisseniz biz de amiriz. Siz kim oluyorsunuz da bana kimlik soruyorsunuz" diyerek yumruk attı. Araçtan indirilen 4 kişinin de alkollü olduğu, sürücünün ise ehliyetine daha önce el konulduğu belirlendi.

FETÖ SORUŞTURMALARINDAN ATILMIŞLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hakaretlerde de bulunan araçtaki sürücü N.E.'nin askeri okuldan ihraç olduğu, FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınıp 2019 yılında denetimli serbestlikle serbest kaldığı ortaya çıktı. Aynı zamanda Kıbrıs'ta özel üniversitede hukuk okuyan sürücü N.E'nin babası S.E.'nin Kocaeli'nde görev yaparken meslekten atılan eski komiser yardımcısı olduğu ortaya çıktı.

3. KEZ ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN İŞLEM YAPILDI

Polise saldırdıkları için gözaltına alınan FETÖ üyeleri polis merkezinde de görevlileri tehdit etti. Sürücü FETÖ üyesi N.E.'nin "bu devran dönecek, hesap vereceksiniz. Biz FETÖ'den ihraç olduk, bizim başımıza gelen size de gelecek. Hepinizle görüşeceğiz" diyerek küfür ettiği öğrenildi. FETÖ'den ihraç edilen araç sürücü N.E'nin 1.41, babası S.E'nin 0.71, diğer iki şüphelinin de 0.70 ve 0.88 promil alkollü oldukları belirlendi. 3'ncü kez alkollü araç kullanmaktan yakalanan N.E. ile diğer şüphelilere, 7 bin 551 lira trafik cezası, sokağa çıkma yasağını ihlalden de 12 bin 600 lira idari para cezası işlemi uygulandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.