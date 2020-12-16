Son dakika: Fatih Altaylı’dan Suriyeliler hakkında haddini aşan skandal sözler

Gazeteci Fatih Altaylı Habertürk ekranlarında yayınlanan "Teke Tek" adlı programda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Suriyeli mültecilerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Altaylı: "Türkiye'nin sahibi onlar, biz misafir gibiyiz. Yakında bizi atacaklar buradan, öyle bir hal var. Son derece özgürler, hiçbir yükümlülükleri yok, hesap verme durumları yok, yasaklar onları bağlamıyor bizi bağlıyor" şeklinde konuştu.

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Ülkemizin son yıllarda terörle mücadelesindeki üstün başarısını da görmezden gelen Altaylı; "Açık söylemek gerekirse Türkiye'yi biz Suriye'ye savaşsız kaybettik. 4 milyon askerle gelip Türkiye'yi esir almış gibi görünüyorlar. Sokağa baktığımız zaman ortaya çıkan tablo bu" gibi skandal sözlere imza attı.Altaylı'nın bu açıklamaları tepki çekerken Mülteci Hakları Derneği ise gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Mülteci Hakları Derneği, sosyal medya hesaplarında yaptıkları açıklamada: "Gazeteci Fatih Altaylı'nın özel bir televizyon kanalında sarf ettiği, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, mültecileri açıkça hedef gösteren ve gerçeği yansıtmayan açıklamaları nedeniyle dernek olarak savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz" ifadelerine yer verdi.