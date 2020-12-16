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Son dakika: ’dan Suriyeliler hakkında haddini aşan skandal sözler

Son dakika haberi: Ülkemizin son yıllarda terörle mücadelesindeki üstün başarısını görmezden gelen gazeteci , Habertürk ekranlarında yayınlanan 'TekeTek' adlı programda skandal açıklamalara imza attı. Altaylı, Suriyeli mültecilerle ilgili ırkçı söylemlerde de bulunarak: “'yi biz 'ye savaşsız kaybettik. Türkiye'nin sahibi onlar, biz misafir gibiyiz. Yakında bizi atacaklar buradan, öyle bir hal var" dedi.

Şerif Can Şerif Can
Giriş Tarihi: 16.12.2020 10:23 ABONE OL
Son dakika: Fatih Altaylı’dan Suriyeliler hakkında haddini aşan skandal sözler
Gazeteci Fatih Altaylı Habertürk ekranlarında yayınlanan "Teke Tek" adlı programda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Suriyeli mültecilerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Altaylı: "Türkiye'nin sahibi onlar, biz misafir gibiyiz. Yakında bizi atacaklar buradan, öyle bir hal var. Son derece özgürler, hiçbir yükümlülükleri yok, hesap verme durumları yok, yasaklar onları bağlamıyor bizi bağlıyor" şeklinde konuştu.

Habertürk'te Fatih Altaylı'dan canlı yayında skandal ırkçı söylem | Video



"TÜRKİYE'Yİ BİZ SURİYE'YE SAVAŞSIZ KAYBETTİK"
Ülkemizin son yıllarda terörle mücadelesindeki üstün başarısını da görmezden gelen Altaylı; "Açık söylemek gerekirse Türkiye'yi biz Suriye'ye savaşsız kaybettik. 4 milyon askerle gelip Türkiye'yi esir almış gibi görünüyorlar. Sokağa baktığımız zaman ortaya çıkan tablo bu" gibi skandal sözlere imza attı.




ALTAYLI'YA SUÇ DUYURUSU
Altaylı'nın bu açıklamaları tepki çekerken Mülteci Hakları Derneği ise gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Mülteci Hakları Derneği, sosyal medya hesaplarında yaptıkları açıklamada: "Gazeteci Fatih Altaylı'nın özel bir televizyon kanalında sarf ettiği, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, mültecileri açıkça hedef gösteren ve gerçeği yansıtmayan açıklamaları nedeniyle dernek olarak savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz" ifadelerine yer verdi.
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Son dakika: Fatih Altaylı’dan Suriyeliler hakkında haddini aşan skandal sözler
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