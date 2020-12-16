Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haber: AK Parti'den yeni teklif! Dünyayla eş güdüm halinde

Son dakika haber: 'den yeni teklif! Dünyayla eş güdüm halinde

‘den son dakika yeni teklif geldi: ‘Kara paranın aklanması ve terörizm finansmanı konusunda yeni önlemleri de içeren yasa teklifi Meclis’e sunuldu. Teklifle; terörizmin ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi noktasında dünyayla eş güdüm halinde etkin çalışma ortaya koyulabilmesini de içeriyor.

DHA
Giriş Tarihi: 16.12.2020 16:41 Son Güncelleme: 16.12.2020 16:45 ABONE OL
Son dakika haber: AK Parti'den yeni teklif! Dünyayla eş güdüm halinde

AK Parti 'den yeni bir teklif geldi: 'kara paranın aklanması ve terörizm finansmanı konusunda yeni önlemleri de içeren yasa teklifi Meclis'e sunuldu. Teklifle; terörizmin ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi noktasında dünyayla eş güdüm halinde etkin çalışma ortaya koyulabilmesini de içeriyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, terörizmin ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi noktasında dünyayla eş güdüm halinde etkin çalışma ortaya koyulabilmesini de içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haber: AK Parti'den yeni teklif! Dünyayla eş güdüm halinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA