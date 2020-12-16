Son dakika haber: AK Parti'den yeni teklif! Dünyayla eş güdüm halinde

AK Parti 'den yeni bir teklif geldi: 'kara paranın aklanması ve terörizm finansmanı konusunda yeni önlemleri de içeren yasa teklifi Meclis'e sunuldu. Teklifle; terörizmin ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi noktasında dünyayla eş güdüm halinde etkin çalışma ortaya koyulabilmesini de içeriyor.



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, terörizmin ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi noktasında dünyayla eş güdüm halinde etkin çalışma ortaya koyulabilmesini de içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.