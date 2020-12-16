Son dakika haberler: İYİ Parti'yi sarsan yasak aşk skandalında yeni gelişme! Üstsüz fotoğraflardan sonra yalanlar ortaya çıktı...

"Müvekkil ile şüphelinin eşi arasında geçtiği iddia edilen sözde yazışmaların görüntüsü servis edilmiştir. Bu yazışmalarda müvekkilin halen kullanmakta olduğu 0532... numaralı hat numara olarak sanki gönderici ismi gibi kaydedilmiş müvekkilin WhatsApp fotosu da gönderici resmi olarak yapıştırılmış ve ortaya hayali bir hesap ile hayali bir yazışma çıkmıştır."

Son dakika skandalının ortaya çıkmasının ardından Sümeyra Tilki açıklama yapacağını söyleyip kayıplara karışmıştı