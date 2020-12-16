Son dakika: Herkes onu firar etti sandı! Gerçek 11, naaşı 19 yıl sonra ortaya çıktı! Ailenin son bir isteği var...

Işık'ı kışlada para için öldürdüğü anlaşılan ve İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılamanın ardından müebbet hapis cezasına çarptırılan cinayet hükümlülerinden O.D, 19 yıl sonra Işık'ın cesedini gömdükleri yeri söyledi. O.D'nin kışla içerisindeki yer gösterme işleminin ardından bir cesede ait kemik parçalarına ulaşıldı.
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kemiklerin Işık'a ait olduğunun öğrenilebilmesi için Işık'ın kardeşi Erol ve babası Durmuş Işık'tan DNA örnekleri alındı. Sonuçlanan adli tıp raporuna göre, alınan DNA örneklerinin uyuştuğu ve cenazenin İsmet Işık'a ait olduğu belirlendi.
Acısı bir nebze de olsa dinen aile, Işık'ın naaşını İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alarak Konya'ya defnedecek.
Işık'ın kardeşi Erol Işık, AA muhabirine, ağabeyinin, 2001 yılında İstanbul'daki Hasdal Kışlası'nda vatani görevini yaptığı sırada kantin görevlisiyken kışlada askerlik yapan B.Ş. ve O.D. tarafından para için öldürüldüğünü söyledi. Olayın 11 yıl sonra aydınlatılmasının ardından mahkeme sürecinin başladığını ifade eden Işık, yargılamalar sonucunda, sanıklar B.Ş. ve O.D'nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldığını anımsattı.
Hükümlülerden O.D'nin kasım ayında yer göstermesiyle ağabeyinin cenazesinden kalan kemiklere ulaşıldığını anlatan Işık, "Babamdan ve benden alınan DNA örnekleri Adli Tıpa gönderildi. Sonuçlanan Adli Tıp raporunda, ağabeyimin bot bağcığı ile boğularak öldürüldüğü ve cenazenin bize ait olduğu belirlendi. Biz de birkaç gün içerisinde cenazeyi alarak Konya'ya getirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.
ŞEHİTLİK BERATININ VERİLMESİNİ İSTİYORLAR
Öldürülen İsmet Işık'ın kardeşi Erol Işık da ağabeyi için 'Şehitlik Beratı' verilmesini isteyerek, şunları söyledi:
''Biz bu acıyla yaşadık. Kader dedik, yapacak bir şey yok, dedik. 19 sene sonra aldığımız haberden sonra tekrar acı yaşamak istemiyoruz. Kuvvet Komutanlığı'nın bize verdiği habere göre, önce normal mezarlığa defnedeceğiz, ardından şehitlik tevdi verildikten sonra tekrar normal mezarlıktan kaldırılıp, şehitliğe defnedilecek. Ağabeyim, her Türk evladının yaptığı gibi askerliğini yapıyordu. Ağabeyim oraya misket oynamaya gitmedi. Görevini yapmaya gitti ve kantinciydi. Devletimizin parası çalınmaması için mücadele etti. Devletin parası için hedef haline geldi ve öldürüldü. Şimdi bu şehitlik değil de nedir ? Bizler bu konuda devlet büyüklerimizden yardım talep ediyoruz. Bize şehitliği tevdi edilmesini ve olması gereken yere, şehitliğe defnedilmesini istiyoruz. Konuyla ilgili gereken yerlere de talebimizi ilettik. ''
Erol Işık, kardeşinin anısını yaşatmak için oğluna İsmet adını verdiğini söyledi.