Son dakika: Herkes onu firar etti sandı! Gerçek 11, naaşı 19 yıl sonra ortaya çıktı! Ailenin son bir isteği var...

Işık'ın kardeşi Erol Işık, AA muhabirine, ağabeyinin, 2001 yılında İstanbul'daki Hasdal Kışlası'nda vatani görevini yaptığı sırada kantin görevlisiyken kışlada askerlik yapan B.Ş. ve O.D. tarafından para için öldürüldüğünü söyledi. Olayın 11 yıl sonra aydınlatılmasının ardından mahkeme sürecinin başladığını ifade eden Işık, yargılamalar sonucunda, sanıklar B.Ş. ve O.D'nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldığını anımsattı.

Hükümlülerden O.D'nin kasım ayında yer göstermesiyle ağabeyinin cenazesinden kalan kemiklere ulaşıldığını anlatan Işık, "Babamdan ve benden alınan DNA örnekleri Adli Tıpa gönderildi. Sonuçlanan Adli Tıp raporunda, ağabeyimin bot bağcığı ile boğularak öldürüldüğü ve cenazenin bize ait olduğu belirlendi. Biz de birkaç gün içerisinde cenazeyi alarak Konya'ya getirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.