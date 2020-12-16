Ulaştırma Bakan Yardımcısı Sayan: YouTube, ülkemize temsilci atayacağını bildirdi.

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'ye temsilci atamalarını öngören düzenlemenin yasalaşmasının ardından bir şirket daha temsilci atayacağını açıkladı. Daha önce Rus VKontakte (VK) şirketi Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederken, dün de YouTube yaptığı açıklama ile temsilci atayacaklarını kamuoyuna duyurdu. YouTube'un kararını değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Haberler güzel! 7253 sayılı kanun kapsamında yapılan değişiklik ile temsilci bulundurması gereken sağlayıcılardan olan YouTube, Ülkemize temsilci atayacağını bildirdi. Diğer sosyal ağ sağlayıcılarından da aynı hassasiyet ile işbirliğini yapmalarını bekliyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

ŞİRKETLERE İKİNCİ CEZA KESİLDİ

2 kasımda şirketlere yaptırımların ilki olan 10 milyon liralık idari para cezasının kesilmesinin ardından, bu ayın başında da yaptırımların ikinci aşaması olan 30 milyon liralık ceza şirketlere tebliğ edilmişti. Bu kapsamda aralarında Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Linkedin, TikTok, Dailymotion, Periscope gibi uygulamalara ceza tebliğ edilmişti. Youtube temsilcilik açmayı kabule ettiği için bu cezadan muaf olacak.

Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul etmeyen şirketlere 1 ocak 2021 tarihinde ise Türkiye'de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanacak.

BANT DARALTMASI

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90'a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine müracaat edebilecek.

Sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse kendilerine o güne kadar kesilen cezaların yüzde 75'i affedilecek.